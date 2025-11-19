Дёмин набрал 12 очков в матче с «Бостоном». Неплохо забивал с игры, но только «трешки»

Егор не реализовал проход под кольцо в середине четвертой четверти, после чего «Бруклин» практически прекратил сопротивление.

Регулярный чемпионат НБА

«Бруклин» — «Бостон» — 99:113 (29:29, 32:33, 24:27, 14:24)

Бруклин: Портер (25), Шарп (16), Клауни (13), Уильямс (12), Дёмин (12 + 3 подбора, 4 передачи)

Бостон: Браун (29), Причард (22 + 10 подборов), Уайт (15), Симмонс (11)

Пятый раз подряд выйдя в стартовой пятерке «Бруклина», Егор Дёмин провел в домашнем матче против «Бостона» на площадке 23 минуты. За это время он набрал 12 очков (4 из 10 бросков с игры), сделал 3 подбора и 4 результативные передачи. Соревнуясь с соперником большую часть матча, «Бруклин» пропустил решающий рывок в середине четвертой четверти и проиграл «Бостону» без борьбы в концовке 99:113.

Из столицы с победой

В воскресной игре против «Вашингтон Уизардз» команда «Бруклин Нетс» одержала свою вторую в сезоне победу — 129:106. Майкл Портер набрал 34 очка и стал самым результативным. Но важнее статистика иная. Помните классическую присказку: кто выигрывает щит, тот побеждает в матче? В случае «Бруклина» эта истина показательна. До игры с «Вашингтоном» подопечные Жорди Фернандеса забирали мяч под своим кольцом с процентом всего 62,5 — третий с конца показатель в истории НБА. Последний раз так же плохо свой щит «вытирали» «Торонто Рэпторс» в сезоне-1997/98. Но в матче с «Уизардз» игроки «Бруклина» выиграли подбор 44:33. А с ним и встречу. Вывод делаем сами.

Дёмин матч с «Вашингтоном» начинал в старте. Но, как и в предыдущей игре с «Орландо», в основном играл до перерыва. В четвертых четвертях двух последних игр место разыгрывающего Фернандес больше доверял опытному Тайризу Мартину. Тенденция, которую желательно изменить. Ведь кроме мудрости о подборах в баскетболе есть еще одна хорошая присказка: «Не так важно, кто игры начинает. Важнее — кто их заканчивает».

«Моя задача в клатче — найти такое сочетание игроков, которое с наибольшей вероятностью позволит команде совершить ключевой в матче рывок, — приводит The New York Post слова по данной теме тренера «Нетс» Жорди Фернандеса. — Речь не идет об игровых минутах какого-то отдельного баскетболиста. И речь не идет только о наших новичках. Это касается всех наших игроков ротации. Нам важно находить оптимальный состав на концовку».

Игры с Бостоном — тоже дерби

Для любой команды из Нью-Йорка игры против соседа по «Большому яблоку» — принципиальное дерби. Так же как и матчи с клубами из Бостона. Два эти города соперничают во многом, особенно в спорте. Как Москва с Санкт-Петербургом. Поэтому дебютная в сезоне игра с «Бостоном» для «Бруклина» должна была стать событием. Тем более могучие «Селтикс» (7 побед, 7 поражений, 11-е место в Восточной конференции) не такие сейчас и могучие. Хотя всего два года назад «Бостон» с гордостью представлял «Восток» в финале НБА. Но лидер «кельтов» Джейсон Тэйтум пропускает весь этот сезон из-за серьезной травмы ахиллова сухожилия правой ноги, и это не может не сказаться на результатах.

Хотя и без Тэйтума в «Селтикс» есть кому играть. Прежде всего это Пейтон Причард, 17 из своих 22 очков набросавший «Нетс» в первой половине. До перерыва он и его партнеры совершили еще и 12 потерь. Что позволило «Бруклину» держаться на плаву, несмотря на низкий процент попадания с игры (42). Этот показатель не относился к Егору, который в первой половине забил все свои четыре броска. Особенно красиво это получилось в конце второй четверти. Эпизод начался с того, что судья зафиксировал у россиянина... пронос мяча на дриблинге. После чего Дёмин уверенно забил сначала «треху» в переходе. А потом и в позиционном нападении раскрыл броском комбинацию double drag — то есть два «ступенчатых» заслона игроку с мячом.

А вообще за игрой Егора очень приятно наблюдать и без мяча. Он очень старается в защите. Пытается правильно меняться на заслонах и смещаться, чтобы страховать своих партнеров. Дёмин также активно сопротивляется броскам соперника с любой дистанции. Расстраивается, правда, когда пропускает броски «в лицо», особенно из-за дуги. Но это нормальная реакция любого жаждущего соперничества баскетболиста.

Егор Дёмин. Фото Imagn Images, USA Today Sports

Первый существенный рывок в матче произошел в начале третьей четверти. На этот раз главным зачинщиком забега «Селтикс» стал Джейлон Браун (29 очков в матче). Его попадания практически из раздевалки большого перерыва позволили «Бостону» захватить, а потом удерживать преимущество на протяжении всей третьей четверти. За исключением начального отрезка четверти, все это веселье происходило без Егора на паркете. И ключевым был вопрос, поставит ли Жорди Фернандес Дёмина в «клатчевый» состав команды. То есть в то сочетание игроков, которое должно давать результат в финальной четверти.

И на этот раз Егор в эту группу попал. Правда, совсем ненадолго. Поучительный момент произошел примерно на экваторе четверти. При счете 90:92 Дёмин решился на силовой проход под кольцо, но не забил левой с двух шагов. Более того, упал на паркет и долго возвращался в защиту. Это позволило сопернику по-хоккейному разыграть лишнего и забить открытую «трешку». Вместо минимальной разница превратилась в «минус 7». Фернандес тут же взял тайм-аут и заменил Егора. Оставшаяся «группа в черных купальниках» была ненамного лучше. Лидеры «Бруклина» в решающих атаках суетливо пытались найти лучшее взаимодействие. Это позволило «Бостону» сделать разницу недосягаемой. За три минуты до сирены россиянин вернулся на паркет. Но уже для того, чтобы со вторым составом просто доиграть. Да, у «Бруклина» в этом матче по подборам «минус 10».

Новости из G-лиги

Влад Голдин по-прежнему находится в составе команды НБА «Майами Хит». Российский центровой был в заявке клуба в двух последних матчах против «Нью-Йорк Никс». Но на площадку пока не выходил. Так же как и Виктор Лахин, который пропустил две последние игры своей команды G-лиги «Оклахома-Сити Блю». Фарм-клуб действующего чемпиона два раза подряд проиграл на выезде «Мехико-Сити Капитанес». В отличие от остальных представителей лиги мексиканская команда не является фармом ни одного из клубов НБА. Столичные «Капитаны из Мехико» присоединились к турниру в 2021 году по личному приглашению комиссионера НБА Адама Сильвера. Это их пятый сезон в G-лиге.

Виктор Шестопалов