НБА отменяет наказание за наркотики. Это пощечина ВАДА и кошмар для спорта

Новое коллективное соглашение в самой богатой баскетбольной лиге исключает марихуану из программы проверки игроков на запрещенные вещества.

НБА и профсоюз игроков лиги достигли договоренности о новом семилетнем коллективном соглашении, которое вступит в силу с сезона-2023/24. Подписание этого документа позволит избежать локаута — кошмара американского профессионального спорта. Одна из уступок баскетболистам, на которую сейчас пошли владельцы клубов, — окончательная отмена тестирования на легкие наркотики. Более того, действующим игрокам разрешено инвестировать деньги в производство марихуаны в тех штатах, где она легализована. Это можно считать окончательным крахом в битве за свой позитивный образ лиги. А заодно — сигналом, что коммерческому спорту в США глубоко плевать на правила ВАДА. Ведь Всемирное агентство не делает ровным счетом ничего для того, чтобы заставить американцев следовать своим законам.

Фото Global Look Press

Символические наказание

В подавляющем большинстве американских штатов использование каннабиса легализовано и декриминализовано (где-то его можно употреблять по назначению врача, где-то — в «рекреационных целях»). И это все чаще приводит к неприятным историям с гражданами США в тех странах, где запрещены любые наркотики, — например в большинстве государств Азии и Африки, а также в России. Самый известный инцидент — с баскетболисткой Бриттни Грайнер, которая получила в нашей стране тюремный срок за контрабанду гашишного масла в личных целях. Также огромное количество американских спортсменов попадается на марихуане во время допинг-контроля, что вызывает гнев у заокеанских болельщиков.

В 2021 году звездная легкоатлетка Шакари Ричардсон из-за положительного теста на каннабис пролетела мимо Олимпиады в Токио, что спровоцировало целую кампанию по исключению легких наркотиков из Запрещенного списка ВАДА. Сторонники такого шага сравнивали марихуану с алкоголем, который по большей части не запрещен в спорте, но редко используется атлетами, поскольку не дает прибавки в результатах, а скорее наоборот. Однако вадовцы проявили принципиальность, сославшись на то, что выступление «под дурью» несет в себе опасность травмы не только для самого наркомана, но и для спортсменов, которые находятся с ним на одной площадке или на одной трассе. Кроме того, распространение наркотиков в спорте бьет по его репутации.

В общем, марихуана в Запрещенном списке пока осталась, хотя наказание за нее в последнее время чисто символическое — три месяца дисквалификации или даже один месяц (в случае раскаяния и участия в антинаркотической программе). Кроме того, рекреационка запрещена только в соревновательный период. Вне стартов проблемы будут только с правоохранительными органами и только в тех странах, где легкие наркотики запрещены (в России уголовным преступлением является незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление и переработка в том числе каннабиса). Но все допинговые запреты марихуаны касаются только кодекса ВАДА, который не действует в профессиональных лигах и студенческом спорте в США.

Фото Global Look Press

Борьба бесполезна?

Последние несколько десятилетий НБА имеет репутацию самой наркоманской спортивной лиги, причем не только в околоспортивной, но и в обычной жизни. И это настоящий кошмар для коммерческого проекта, который ориентирован в том числе на семейную публику и респектабельных спонсоров. Поэтому тестирование на наркотики в рамках допинг-контроля (в ассоциации действует своя программа, не связанная с ВАДА) было регулярным, как и наказания. Правда, в последнее время они были более чем мягкими. За первый положительный тест на марихуану полагались выговор и курс исправительных лекций, за вторую поимку — штраф в 25 тысяч долларов, а за третью — отстранение на пять матчей.

Правда, в последнее время в лиге доминировала точка зрения о бесполезности этой борьбы. Согласно данным различных опросов, до 85 процентов игроков НБА балуются каннабисом в той или иной форме. После начала пандемии внесоревновательных проверок на этот препарат просто не проводилось. Теперь же баскетболисты станут первой из крупнейших американских лиг, которая вообще исключит каннабис из числа запрещенных. В НФЛ (американский футбол) за рекреационку во время матчей нет дисквалификаций, но действуют штрафы, в MLB (бейсбол) еще сохраняются отстранения, а в НХЛ (хоккей) — курс лекций о вреде злоупотребления психоактивными веществами.

Собственно, политика в отношении наркотиков была бы внутренним делом НБА. В конце концов, почему коммерческая организация должна на свои деньги бороться с проблемой, которую пустили на самотек федеральные власти США и правительства многих штатов? Однако здесь есть важный нюанс. Если баскетбольная ассоциация продолжает считать себя частью спортивного сообщества, то она должна хотя бы осуждать употребление препаратов из Запрещенного списка. Полная легализация марихуаны, пусть и в рамках одной лиги, — очень тревожный посыл для всего спорта. По-хорошему, на это должна следовать жесткая реакция ВАДА. Однако мы все понимаем, против какой страны мировые борцы за чистый спорт готовы действовать жестко, а в отношении какой — просто растерянно моргать глазами.