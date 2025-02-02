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Сегодня, 11:20

Обмен года в НБА: Дончич — в «Лейкерс», Дэвис — в «Даллас». Что за безумие?

«Даллас» и «Лейкерс» совершили сенсационный обмен Дэвиса на Дончича
Роман Кольцов
Корреспондент
Баскеболисты Лука Дончич и Энтони Дэвис
Лука Дончич и Энтони Дэвис.
Фото Getty Images
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Шокирующий трейд.

Возможно, это самый громкий обмен в истории баскетбола! Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич переходит в «Лейкерс», а центровой калифорнийской команды Энтони Дэвис отправляется в Техас, сообщил инсайдер ESPN Шамс Чарания. Что известно о сделке?

«Мавс» инициировали переговоры

Дончич в дополнительном представлении не нуждается. Одна из суперзвезд лиги, которая в 25 лет выводила «Маверикс» в финал НБА и в финал Западной конференции, каждый год попадала в первую символическую сборную лиги. И от того подобный обмен выглядит безумием: «Даллас» добровольно отказывается от игрока, способного войти в когорту величайших (а по мнению некоторых, он уже в ней). Теперь о деталях:

  • в «Лейкерс» переходят Лука Дончич, Макси Клебер и Маркифф Моррис

  • «Даллас» получает Энтони Дэвиса, Макса Кристи и первый пик драфта-2029

  • «Юте» достается Джейлен Худ-Шифино, пик второго раунда драфта-2025 от «Клипперс» и пик второго раунда драфта-2025 от «Далласа».

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По словам Чарании, сами баскетболисты не подозревали о переходе и не делали никаких запросов на обмен.

«Лука до сих пор ошеломлен случившимся. Дончич — ежегодный член символических сборных, он должен быть неприкасаемым. Но по моим данным, именно «Маверикс» инициировали эти переговоры. Они точно знали, кого хотели. И Энтони Дэвис был единственным вариантом, который они рассматривали в обмене своего звездного разыгрывающего», — написал он в ESPN.

Баскеболисты Лука Дончич и Энтони Дэвис
Лука Дончич и Энтони Дэвис.
Фото Getty Images

Почему этот обмен вообще произошел?

По информации американских инсайдеров, представители «Мавс» действительно первые вышли на «Лейкерс». Тим Макмэхон заявил о том, что у клуба возникли сомнения относительно профессионализма Луки на фоне участившихся травм. В 2025 году он еще не выходил на площадку.

ESPN добавляет: сейчас вес Дончича достигает 122 килограммов. Этим летом «Даллас» должен был предложить ему крутой контракт — пятилетнее соглашение на 345 миллионов долларов, но в клубе передумали.

Взамен в Техас переедет близкий друг Кайри Ирвинга — 32-летний Энтони Дэвис. По информации Бретта Сигеля, у него резко испортились отношения с руководством «Лейкерс» после недавнего интервью, в котором он потребовал усиление в виде классического центрового.

Леброн Джеймс (справа) вместе с&nbsp;сыном Бронни в&nbsp;матче &laquo;Лос-Анджелес Лейкерс&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Миннесота&raquo; (110:103) 23&nbsp;октября в&nbsp;Лос-Анджелесе. Леброн закрыл еще один гештальт. Великий баскетболист сыграл с сыном в официальном матче

В Лос-Анджелесе получили предложение, от которого невозможно отказаться. И теперь интересно, что будет с Леброном Джеймсом на старости лет. Журналист Брайан Уиндхорст уверен: «король» мечтал о чем-то подобном — о полноценной суперзвезде, рядом с которой он может спокойно доигрывать.

Беспрецедентная сделка, взрывающая мозг. Команда НБА добровольно отказалась от лучшего таланта поколения. Даже если у Дончича проблемы со здоровьем, этот обмен пока выглядит как ошибка «Далласа», о которой в клубе еще долго будут жалеть. Зато какое огромное поле для обсуждений! Как будто трейд совершили специально, чтобы максимально поднять рейтинги НБА.

1
Баскетбол
НБА
БК Даллас Маверикс
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Лука Дончич
Энтони Дэвис
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