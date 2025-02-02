Шокирующий трейд.

Возможно, это самый громкий обмен в истории баскетбола! Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич переходит в «Лейкерс», а центровой калифорнийской команды Энтони Дэвис отправляется в Техас, сообщил инсайдер ESPN Шамс Чарания. Что известно о сделке?

«Мавс» инициировали переговоры

Дончич в дополнительном представлении не нуждается. Одна из суперзвезд лиги, которая в 25 лет выводила «Маверикс» в финал НБА и в финал Западной конференции, каждый год попадала в первую символическую сборную лиги. И от того подобный обмен выглядит безумием: «Даллас» добровольно отказывается от игрока, способного войти в когорту величайших (а по мнению некоторых, он уже в ней). Теперь о деталях:

в «Лейкерс» переходят Лука Дончич, Макси Клебер и Маркифф Моррис

«Даллас» получает Энтони Дэвиса, Макса Кристи и первый пик драфта-2029

«Юте» достается Джейлен Худ-Шифино, пик второго раунда драфта-2025 от «Клипперс» и пик второго раунда драфта-2025 от «Далласа».

По словам Чарании, сами баскетболисты не подозревали о переходе и не делали никаких запросов на обмен.

«Лука до сих пор ошеломлен случившимся. Дончич — ежегодный член символических сборных, он должен быть неприкасаемым. Но по моим данным, именно «Маверикс» инициировали эти переговоры. Они точно знали, кого хотели. И Энтони Дэвис был единственным вариантом, который они рассматривали в обмене своего звездного разыгрывающего», — написал он в ESPN.

Лука Дончич и Энтони Дэвис. Фото Getty Images

Почему этот обмен вообще произошел?

По информации американских инсайдеров, представители «Мавс» действительно первые вышли на «Лейкерс». Тим Макмэхон заявил о том, что у клуба возникли сомнения относительно профессионализма Луки на фоне участившихся травм. В 2025 году он еще не выходил на площадку.

ESPN добавляет: сейчас вес Дончича достигает 122 килограммов. Этим летом «Даллас» должен был предложить ему крутой контракт — пятилетнее соглашение на 345 миллионов долларов, но в клубе передумали.

Взамен в Техас переедет близкий друг Кайри Ирвинга — 32-летний Энтони Дэвис. По информации Бретта Сигеля, у него резко испортились отношения с руководством «Лейкерс» после недавнего интервью, в котором он потребовал усиление в виде классического центрового.

В Лос-Анджелесе получили предложение, от которого невозможно отказаться. И теперь интересно, что будет с Леброном Джеймсом на старости лет. Журналист Брайан Уиндхорст уверен: «король» мечтал о чем-то подобном — о полноценной суперзвезде, рядом с которой он может спокойно доигрывать.

Беспрецедентная сделка, взрывающая мозг. Команда НБА добровольно отказалась от лучшего таланта поколения. Даже если у Дончича проблемы со здоровьем, этот обмен пока выглядит как ошибка «Далласа», о которой в клубе еще долго будут жалеть. Зато какое огромное поле для обсуждений! Как будто трейд совершили специально, чтобы максимально поднять рейтинги НБА.