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Сегодня, 16:45

Дом звезды НБА Луки Дончича ограбили. Это не первый налет на жилье спортсмена в США за последнее время

Дом баскетболиста НБА Дончича ограбили в Далласе
Егор Сергеев
Баскетболист «Далласа» Лука Дончич
Лука Дончич.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Баскетболист и его семья не пострадали.

Дом одной из главных звезд НБА Луки Дончича ограбили. В главных американских спортивных лигах предупреждают спортсменов об угрозах взломов их жилищ, ведь случай словенца — далеко не единственный, произошедший за последние месяцы.

Что украли у Дончича

The Dallas Morning News со ссылкой на полицейский отчет сообщило, что из дома Дончича вынесли ювелирные украшения на сумму 30 тысяч долларов. Ограбление произошло в пятницу — неизвестно, сколько человек в нем принимало участие. Воры проникли в дом, разбив окно в главной ванной комнате баскетболиста. Все случилось вечером — между 17 и 21 часами по местному времени. В этот промежуток «Даллас», за который выступает Лука, проводил матч регулярного чемпионата НБА против «Финикса» (98:89).

Словенец не принимал участия в игре из-за травмы, но в момент ограбления его и родных не было дома. Также в отчете правоохранителей сообщается, что за жилищем следит частная охрана — однако неясно, была ли она на месте во время налета. Сам спортсмен быстро написал заявление в полицию.

«В то время никого не было дома, и, к счастью, Лука и его семья в безопасности. Он подал заявление в полицию: расследование продолжается», — приводит слова менеджера баскетболиста Лары Бет Сигер издание The News.

Баскетболист «Далласа» Лука Дончич
Фото USA Today Sports

В США часто грабят спортсменов

В Соединенных Штатах участились ограбления спортсменов — случай Дончича стал одним из нескольких за последние месяцы. Не так давно обнесли дом другого атлета из Далласа — самого высокооплачиваемого игрока хоккейного «Старз» Тайлера Сегина. Среди баскетболистов ранее ограбили жилища Бобби Портиса из «Милуоки» и Майка Конли-младшего из «Миннесоты».

Официальный комментарий по поводу ограблений своих спортсменов дала даже пресс-служба НБА. «Мы рады, что Луки и его семьи не было дома во время ограбления, сейчас они находятся в безопасности. Эта тенденция краж со взломом тревожит всех нас. Отдел безопасности НБА тесно сотрудничает с нашими командами и ассоциацией игроков, а также с федеральными и местными властями, чтобы обеспечить нашу полную поддержку и помощь. Безопасность наших игроков и их семей имеет для организации первостепенное значение», — говорится в заявлении лиги.

По информации Associated Press, ФБР связало ограбления с «транснациональной группой южноамериканских воров». Также пострадали жилища игроков НФЛ Патрика Махоумса и Трэвиса Келси из «Канзас-Сити», Джо Барроу из «Цинциннати» и Линвала Джозефа из «Далласа». Причем грабили их тоже во время или накануне матчей их команд. Украденное оценивается десятками тысяч долларов, при этом пострадавших во время кражи людей нет.

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Как Дончич выступает в этом сезоне

Сезон для словенца получается сложным не только из-за ограбления, но и из-за периодических проблем со здоровьем. Дончич сыграл в 22 из 32 матчей «Далласа». 25 декабря он повредил икроножную мышцу во встрече с «Миннесотой» и теперь пропустит минимум месяц. Причем участие Луки в том противостоянии тоже было под вопросом — накануне он пропустил две встречи из-за ушиба пятки.

При этом Дончич является лидером команды по набранным очкам и ассистам в среднем за игру — показывает 28,1 и 7,8 соответственно. «Даллас» находится на четвертом месте в Западной конференции. В прошлом сезоне «Маверикс» дошли до финала плей-офф, где уступили «Бостону» в пяти матчах.

Баскетбол
НБА
БК Даллас Маверикс
Лука Дончич
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