Драфт не крафт. Коты в мешке из Франции и отсутствие сына Леброна

Вероятно, это худший драфт НБА в истории лиги.

Впервые драфт НБА растянули на два дня, как в НХЛ. В четверг, 27 июня, в Бруклине состоялся первый раунд, который получился довольно неожиданным. Хотя первый и второй номер были известны давно: «Атланта» выбрала легкого форварда Заккари Рисаше, «Вашингтон» получил центрового Алекса Сарра. Оба баскетболиста представляют Францию. Ранее никогда в истории два первых номера подряд не были иностранцами, а тем более представителями одной страны (не США). Всего же в первом раунде выбрали сразу четырех французов (под шестым номером в «Шарлотт» ушел Тиджан Салон, под 25-м в «Никс» Паком Дадье), — это тоже рекорд. Понятно, что во многом это эффект Виктора Вембаньяма, но смогут ли эти новички стать важными игроками своих франшиз — большой вопрос.

Бронни Джеймс. Фото Global Look Press

Невезение «Атланты»?

В лучшем случае этот драфт можно назвать недооцененным. В худшем — одним из худших в истории. В последнюю неделю на профильных сайтах обсуждали в основном новый потолок зарплат, переговоры о новом ТВ-контракте, ситуацию с Леброном Джеймсом. Единственный горячий вопрос, который касался драфта, относился к сыну Леброна. Эксперты спорили — выберет ли «Финикс» Бронни под 22-м номером. Не выбрал. «Санс» предпочел ему Дарона Холмса II, сразу же обменяв форварда в «Денвер». «Лейкерс» свой пик первого раунда также решил потратить на другого игрока — 23-летнего форварда Университета Теннесси Далтона Кнехта. Интересно, что последнего многие аналитики видели в топ-5 драфта-2024, но в итоге он упал аж в конец второго десятка.

Тоже самое касается и 23-летнего Тристана да Силву, которому пророчили место в топ-10. В итоге форвард Университета Колорадо был выбран только под 18-м номером. Это два примера показывают тенденцию, что возрастные игроки перестают быть интересны кому бы то ни было на драфте. Хотя оба здорово провели выпускной сезон в NCAA.

Если же говорить про первого номера драфта, впрочем, как и про всех французов, выбранных в первом раунде, — это коты в мешке. Никто не может гарантировать, что условный Рисаше станет игроком высокого уровня и вообще сможет закрепиться в НБА. Сарр получит свой шанс в «Вашингтоне», но вряд ли кто-то удивится, если его игровое время будет меньше, чем у 30-летнего Ришона Холмса. Выбранный под шестым номером Тиджан Салон вряд ли сможет стать для «Шарлотт» универсальным 3-4-м номером, поэтому вполне может получить лишь ограниченную роль в ротации. Паком Дадье из «Ульма» вообще большая загадка. В завершившемся сезоне 18-летний форвард сыграл всего семь матчей за «Париж», проводя на площадке в среднем по 8 минут. И сразу первый раунд НБА.

«Этот результат показывает, сколько талантливых игроков у нас во Франции. Очень рад за Заккари. Наша сборная будет очень хороша», — прокомментировал ситуацию Алекс Сарр.

Далтон Кнехт. Фото USA Today Sports

Феномен Вембаньямы очень сильно засел в голове у многих генеральных менеджеров клубов лиги. Это дало повод рисковать и выбирать совсем сырых талантов, у которых есть шансы раскрыться в ближайшем будущем. А может быть, и никогда не раскрыться.

В связи с этим больше всего жаль «Атланту». Команда Тони Ресслера в четвертый раз в истории могла сделать первый выбор на драфте. До этого такая возможность выпала им в далеком 1975 году, и они взяли Дэвида «Скайоукера» Томпсона. Правда, будущий член Зала славы так и не сыграл ни одного матча за клуб, сразу после драфта подписав контракт с «Денвером». Причем история была такой запутанной, что за кумира Майкла Джордана и одного из лучших данкеров в истории «Хоукс» не получили никакой компенсации (если кратко, то дело во внутренних разборках НБА и АБА).

Топич пропустит сезон

Теперь «Атланта» берет Ришасе. Мягко говоря, непонятного игрока. Его талантов вряд ли хватит, чтобы много проводить времени с мячом при живом Трее Янге и второй опции в атаке в лице Деджонте Мюррэя. Не верится, что он выиграет конкуренцию и у профильных легких форвардов — Де'Андре Хантера и Саддика Бея. Не говоря уже о четвертой позиции. Однако будем надеяться, что эти прогнозы не сбудутся и «Хоукс» на этот раз повезет. Тем более что коллектив тренируют наши большие друзья — Куин Снайдер и Игор Кокошков.

Очень интересной выглядела кандидатура разыгрывающего «Црвены Звезды» Николы Топича. Первый номер с ростом 198 см попал в правильную организацию. Под 12-м номером серба забрала «Оклахома», где умеют работать с такими талантами. Изначально Топич котировался в топ-5, но в финале Адриатической лиги Никола получил серьезную травму — разрыв передней крестообразной связки колена. В сезоне-2024/25 он, скорее всего, не сыграет. Но это только сыграло на руку «Тандерс».

«Выбрать игрока такого уровня на этом этапе — это уникальная ситуация, — отметил Сэм Прести. — Мы очень воодушевлены возможностью включить его в состав нашей организации и баскетбольную программу. Мы разговаривали о нем с Василие Мицичем (играл за «Оклахому» до обмена в «Шарлотт»). Василие подтвердил, что у него великолепный баскетбольный интеллект».

Адам Сильвер и Никола Топич. Фото USA Today Sports

Еще можно порадоваться за «Хьюстон», взявший Рида Шеппарда из Кентукки. У Име Удока получается очень интересная команда на будущее. Средний возраст основных игроков ростера не превышает 25 лет, и Шепард должен здорово влиться в этот коллектив. Лучший чистый шутер этого драфта, вне сомнения.

Помимо Шеппарда из Кентукки в первом раунде был выбран только защитник Роб Диллингэм. Хотя в лучшие годы этот университет давал по 4-5 человек за раунд. От другого топового ВУЗа — Дьюка — всего один игрок. Под 16-м номером в «Филадельфию» отправляется разыгрывающий Джаред Маккейн. После ухода Майка Кшишевски дела у одной из самых титулованных команд NCAA не складываются. Зато из не самого сильного университета — Бэйлор — топ-30 попали сразу два игрока: защитник Джакоб Уолтер под 19-м номером ушел в «Торонто», а центровой Ив Мисси под 21-м — в «Новый Орлеан».