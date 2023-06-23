Слезы Вембаньяма, провал NCAA и ужасные костюмы. Топ-5 главных событий драфта НБА

Звездный француз Виктор Вембаньяма выбран под первым номером и будет играть за «Сан-Антонио».

В ночь с четверга на пятницу в 03:00 по московскому времени (20:00 по Нью-Йорку) в бруклинском «Барклайз-Центре» прошла церемония драфта НБА. Яркой и запоминающейся ее сложно назвать, но все же пару моментов требуют внимания.

Долгожданный

С момента образования «Сан-Антонио» у них было три возможности выбрать игрока под первым номером драфта. В 1987 году они взяли Дэвида Робинсона, в 1997 году —Тима Данкана, в 2023-м — Виктора Вембаньяма. Первые двое без всякого сомнения вошли в список топ-75 лучших игроков в истории НБА. Теперь такой шанс есть и у французского форварда. На церемонии он не смог сдержать слез, когда давал первое интервью в роли игрока «Сперс».

Он умеет делать на площадке все, обладая ростом 221 см, а в завершившемся чемпионате Франции (очень сильном первенстве) показал доминирующие цифры (20,6 очка, 10,1 подбора, 2,4 передачи и 3,0 блок-шота в среднем за игру), выведя свою команду в финал.

Если вспоминать, кого в лиге ждали с таким же нетерпением, то можно перечислить всего несколько фамилий. Карим Абдул-Джабарр (1968), добившейся фантастических достижений в NCAA: три чемпионских титула, а его команда выдала победную серию из 71 матча, Шакил О'Нилл (1992), который разрывал всех за университет Луизианы, Грег Оден (1997), который считался настолько неудержимым, что оставил на второй строчке Кевина Дюранта, Леброна Джеймса (2003) и Зайона Уильмсона (2020).

Интересно, что 19-летний француз — всего шестой первый номер драфта, у которого не было опыта игры в NCAA. Ранее это были иностранцы Андреа Барньяни и Яо Мин, а также школьники Кваме Браун, Леброн Джеймс и Дуайт Ховард.

Адам Сильвер и Билаль Кулибали. Фото USA Today Sports

Конец правления NCAA?

Только два игрока из топ-7 представляли NCAA. Это показательный момент. Помимо Вембаньяма из «Метрополитан» под седьмым номером «Индианой» был выбран Билаль Кулибали (обменен в «Вашингтон»). Кстати, впервые в истории два игрока из одного европейского клуба получили такой высокий выбор. Два игрока представляют лигу Overtime Elite (Амен Томпсон и Осар Томсон), а Скут Хендерсон «Игнайт» из G-лиги.

Вообще, этот драфт можно назвать годом G-лиги. Помимо Хендерсона под 33-м номером «Миннесотой» был взят Леонард Миллер, под 44-м — Сиди Сиссоко («Сан-Антонио»), под 47-м — Мохаве Кинг («Лейкерс»).

Что касается братьев-близнецов Томпсон (Амен был выбран под четвертым номером «Хьюстоном», а Осар под пятым — «Детройтом»). Впервые в истории случай, когда два брата были выбраны в топ-5 одного драфта. Лонзо (второй номер 2017 года) и Ламело (третий номер 2020 года) Боллы были еще выше, но все-таки в разные годы. Последний раз до Томпсонов двух братьев на одном драфте выбирали в 2011 году: Маркифф и Маркус Мориссы (13-й и 14-й номера соответственно).

Страстный спор

В целом драфт получился предсказуемый. Удивил лишь выбор «Шарлотт». Все были уверены, что под вторым номером будет выбран Скут Хендерсон, но клуб Майкла Джордана предпочел форварда Алабамы Брэндона Миллера. «Понятно, что мы рассматривали кандидатуры двух игроков. Непростое решение, но Брэндон был нашим фаворитом все время. В последние три-четыре дня у нас было множество страстных обсуждений, что я только приветствую. Но Брэндон был нашим фаворитом все время», — отметил генеральный менеджер «Хорнетс» Митч Капчак.

Впрочем, Скут явно не расстроился. При всем уважении к «Шарлотт», «Портленд» более перспективная организация: «Надеюсь, мне доведется сыграть вместе с Дэмианом Лиллардом. Потрясающий баскетболист, особенный талант. Один из любимых игроков, за которыми я следил, особенно с точки зрения обучающих видео», — заявил Хендерсон.

Возможно, еще Кэм Уитмор заслуживал более высокого места (ушел под 20-м номером в «Хьюстон»). Что касается самого умного выбора, то пальму первенства вновь удерживает «Майами». Не имея высоких пиков, Пэт Райли взял баскетболиста с самым высоким баскетбольным IQ — форварда UCLA Хайме Хакеса. Есть ощущение, что 22-летний мексиканец сможет быстро встроиться в командный баскетбол Эрика Споэльстры.

10 лет без россиян

Из 58 игроков всего 13 иностранцев. Откровенно, немного, особенно учитывая, что четверо из них — французы. Это рекорд для Франции. Помимо Вембаньяма и Кулибали это Райан Рупер (43-й номер, «Портленд») и уже упомянутый Сиссоко.

Любители европейского баскетбола особенно будут следить за Джеймсом Ннаджи (31-й номер, «Шарлотт»). 18-летний нигерийский центровой смог закрепиться в ротации «Барселоны» (контракт с каталонцами действует до 2027 года), показав, что способен стать топовым большим. Также интересно будет понаблюдать за Тумани Комара, который, несмотря на 52-й выбор, постарается пробиться в звездный ростер «Финикса».

Россиян же нет на драфте уже 10 лет. В 2013 году под высоким 19-м номером был выбран Сергей Карасев.

Скут Хендерсон. Фото USA Today Sports

Именные кроссовки

Что касается самого драфта, то само шоу ничем не запомнилось. Видимо, НБА этого и не надо. Со знаком «минус» стоит отметить наряды, в которых на церемонию пришли Грэйди Дик (был выбран под 13-м номером «Торонто») и тот же Скут Хендерсон. Дик появился на церемонии в рубиновом пиджаке (отсылка к Дороти из «Волшебника страны ОЗ»), Хердесон был весь расшит стразами. Их наряды больше соответствовали названию нового шоу Леонида Слуцкого и Артема Дзюбы.

Грэйди Дик. Фото USA Today Sports

Кстати, за день до драфта были выпущены первые именные кроссовки Хендерсона. Производитель не знал, в какой команде окажется Скут, поэтому они были раскрашены в четыре цвета — светло-голубой и белый (цвета «Шарлотт») и красный и синий (цвета «Потрленда»). Неплохой маркетинговый ход.