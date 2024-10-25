Леброна Джеймса с сыном Бронни обвинили в ДТП сразу после рекорда в НБА. Совпадение?

На Леброна и Бронни Джеймсов подали в суд за участие в ДТП в 2022 году

Инцидент произошел в 2022 году.

Леброн Джеймс и его сын Бронни оказались в центре скандала. Их обвинили в серьезном ДТП. Неприятные новости, связанные с 39-летним и 20-летним баскетболистами «Лейкерс», всплыли сразу после того, как они вошли в историю НБА.

ДТП произошло давно

В чем именно суть обвинений? Los Angeles Times раскрывает детали — автопроисшествие, которое вменяют Джеймсам, случилось еще в ноябре 2022 года в городе Литлрок. «Утверждается, что нынешние партнеры по команде «Лейкерс» «небрежно владели, управляли, ремонтировали, доверяли, обслуживали и управляли автомобилем, что привело к аварии или столкновению», в результате чего истцы получили травмы, а транспортному средству, в котором они находились, был нанесен ущерб», — такую информацию сообщило издание.

Суть инцидента не раскрывается, в местной полиции также нет никаких записей о ДТП. Однако известно, что истцы по имени Киара Макгиллен (водитель) и Эйприл Лопес (владелец автомобиля) требуют денежную компенсацию, размер которой не указан, и, судя по всему, серьезно пострадали.

«Они получили повреждения, которые причинили или будут причинять им боль, дискомфорт и физическую инвалидность. Также они нанимали и будут нанимать в будущем врачей, хирургов и других лиц для обследования, лечения и ухода», — цитирует LA Times содержание иска.

Судебное заседание по делу пройдет 19 февраля 2025 года.

Фото Allen Berezovsky, Getty Images

Совсем недавно Джеймсы вошли в историю

Примечательно, что печальное известие о Джеймсах пришло через несколько часов после того, как они вошли в летописи НБА. 23 октября «Лейкерс» играл с «Миннесотой», а Леброн и Бронни стали первыми в истории лиги отцом и сыном, одновременно вышедшими на паркет.

«Лейкерс» победил 110:103, а Леброн набрал 16 очков. Джеймс-младший обошелся без заработанных баллов, но провел на площадке почти 3 минуты. Баскетболист вместе с отцом появился в игре за четыре минуты до конца второй четверти. Фанаты горячо поприветствовали дуэт. Однако история с предполагаемым ДТП все омрачила.

Леброн Джеймс выступает за «Лейкерс» с 2018 года. Он один из лучших баскетболистов в истории: четырехкратный чемпион НБА (два раза в составе «Майами», по одному — с «Кливлендом» и «Лейкерс»), четырехкратный самый ценный игрок финала НБА, а также четырехкратный самый ценный игрок НБА. На счету баскетболиста три олимпийских золота в составе сборной США (2008, 2012, 2024).

Бронни же находится только в начале своего пути. Пока успехом для него будет закрепиться в основном составе «Лейкерс».