Плюс один рекорд у Леброна: великий форвард «Лейкерс» первым сыграл в 23-х сезонах НБА

Сегодня, 12:15
Леброн Джеймс вновь подтвердил свой легендарный статус. 40-летний форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» впервые вышел на паркет в текущем чемпионате в матче против «Юта Джаз» (140:126). Для Леброна это уже 23-й сезон в НБА — рекордный в истории лиги.
В историческом матче Леброн, восстанавливающийся после травмы, оформил дабл-дабл (11 очков и 12 передач). Самым результативным игроком встречи стал Лука Дончич (37 очков и 10 передач), а в составе «Юты» 33 очка набрал Кейонте Джордж.
В НБА поздравили Леброна с выдающимся достижением, опубликовав его фотографию с цитатой рекордсмена: «Я благословлен, парень. Счастлив до сих пор заниматься любимым делом на высоком уровне».
Это далеко не первое достижение в коллекции легендарного баскетболиста. Джеймс уже становился самым молодым игроком в истории лиги, набравшим 10 000 очков (2008 год) и 30 000 очков (2018 год). Кроме того, Леброн удерживает рекорд по количеству очков и сыгранным минутам за карьеру НБА. Всего на счету баскетболиста десятки громких рекордов.
Еще одним историческим моментом стала игра против «Миннесоты» 23 октября 2024 года, когда Леброн впервые вышел на паркет вместе с сыном Бронни — на данный момент это единственный случай в истории НБА.
Не исключено, что 23-й сезон может стать последним для легендарного баскетболиста. В сентябре Леброн заявил ESPN: «Я знаю, что я уже на грани. Я не собираюсь играть еще 23 года, это уж точно. Завершение карьеры близко».
Новый чемпионат дался Джеймсу с трудом. Форвард пропустил тренировочные сборы и первые 12 игр, так как лечился от ишиаса — проблем с поясницей. Какое-то время Леброн проходил подготовку в фарм-клубах.
В прошлом сезоне НБА Джеймс набирал в среднем 24,2 очка в регулярном чемпионате и 25,4 очка в плей-офф. В нынешнем розыгрыше «Лейкерс» занимают 4-е место в таблице Западной конференции — на счету команды 11 побед в 15 встречах.
Kosta71
Лучший баскетболист в истории. Джордан не умел в трехи и так не пасовал. К тому же игрок одной позиции и вся команда должна была играть на него.А Леброн универсал. Может играть на любой позиции с блеском. Без вариантов.
19.11.2025
Igor1982
таких вечных было много))) а потом сканадлы и расследования)) болт, феллпс и тд и тп. герой нужен всегда))))
19.11.2025
авторитет
Да чел с Урала, он кого 20 лет назад смотрел тех только и знает
19.11.2025
Тор-1
Слабаки эти баскетболисты. Хоккеисты в НХЛ 23 сезона отыграли человек 10 наверное, а рекорд вообще 26 сезонов!
19.11.2025
Angeldust
И чем это Чарльз лучше ЛеБрона кроме разве что подоборов и блоков?
19.11.2025
За спорт!
Во время летит:airplane:
19.11.2025
Pol Pol
Я вот чё думаю .... а как бы он не помер, через три года, после ухода. Есть такие сомнения, закрадываются. Он ведь .... краёв не видит ! Он мне того шаха, жадного, напоминает .... из "Золотой антилопы" ..... некоторым образом, который меры не знал и ему всё было мало, да мало. Не ... вклад то я его ценю, какой разговор, но ..... надо же и честь знать ! Ну нельзя тааак ! И всё равно, как бы он нибыл там хорош, какие б он рекорды не сьедал .... в моём рейтинге, ... нет ему места ! Не подвинуть ему никого .... из золотого поколения баскетбола, ни одного, ни даже самого не первого !
19.11.2025
с Урала
Удивительно по#уй... Леброн по звёздности ни секунду ни Джордан, даже ни Шак, Баркли или, прости Господи, Пиппен
19.11.2025