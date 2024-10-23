Леброн закрыл еще один гештальт. Великий баскетболист сыграл с сыном в официальном матче

Впервые в истории НБА отец и сын вместе вышли площадку в поединке регулярного чемпионата.

НБА. Регулярный чемпионат

«ЛА Лейкерс» — «Миннесота» — 110:103 (22:23, 33:19, 27:32, 28:29)

23 октября. Лос-Анджелес. Crypto.cоm Arena.

В первом же матче «Лос-Анджелес Лейкерс» в новом сезоне НБА зафиксировано историческое событие. В поединке против «Миннесоты Тимбервулвз» Леброн и Бронни Джеймсы оказались на площадке одновременно, став первым дуэтом отца и сына в качестве партнеров в истории НБА. Это событие было мечтой Короля Джеймса, ради которой он остался в баскетболе в 39 лет. На пути к уникальному достижению «Лейкерс» подписали контракт с 19-летним Бронни, который не был суперзвездой студенческой лиги и оказался нужен знаменитой команде исключительно ради рекорда. Теперь цель достигнута, и возникает законный вопрос — что делать «Лейкерс» с «блатным» защитником дальше? Когда спадет ажиотаж и умиление публики, Джеймс-младший окажется под невероятным прессингом, и спасти его от хейта может только суперигра.

В чем смысл?

Леброн начал игру в старте и провел на площадке 13 минут, прежде чем при счете 51:35 в пользу «Лейкерс» на паркете в конце второй четверти появился Бронни, и под гул трибун на арене Crypto.com было зафиксировано историческое событие. 6 октября великий отец и не самый многообещающий (во всяком случае пока) сын уже сыграли вместе в предсезонке в поединке против «Финикс Санс», но теперь супердуэт оформлен официально. Правда, в первой совместной смене Джеймсов «Лейкерс» уступили со счетом 2:7, причем Бронни не забил трехочковый, а также был заблокирован Руди Гобером при попытке забросить после подбора в нападении.

В предсезонке Бронни, выбранный «Лейкерc» во втором раунде драфта под номером 55, набирал в среднем 4,2 очка за матч при 29,7 процента попадания с игры. Мягко говоря, не самая выдающаяся статистка, даже с поправкой на дебют на таком уровне. Однако тренер «озерников» Джей Джей Редик поддерживал защитника-новичка, выпустив его во всех шести выставочных играх. Перед игрой с «Вулвз» Реддик консультировался с Леброном по поводу того, не стоит ли отложить историческое событие, однако в итоге решился и стал соавтором действительно редкого достижения. «Это крутой момент в истории спорта», — анонсировал рекорд Король Джеймс.

В профессиональных лигах США это всего лишь четвертый подобный случай. Ранее отличился легендарный хоккеист Горди Хоу, сыгравший сразу с двумя сыновьями — Марком и Марти — за команду «Хартфорд» в 1980 году. А в бейсболе (MLB) семейный дуэт отметился дважды — в 1990-1991 годах за «Сиэтл» два сезона выступали Кен Гриффи — старший и Кен Гриффи — младший. В 2001-м по их столпам в составе «Балтимора» проследовали Тим Рейнс — старший и Тим Рейнс — младший. Другой вопрос, что все эти эпизоды интересны разве что любителям статистики. Реальная спортивная польза от взаимодействия на площадке отцов и детей вызывает вопросы. Скоро они наверняка появятся и в отношении тандема Леброн — Бронни.

Бронни и Леброн Джеймсы (оба — «Лейкерс») против Джулиуса Рэндла («Миннесота»). Фото Imagn Images, USA Today Sports

Один из величайших подарков

В предматчевых комментариях Леброн, которому в декабре исполнится 40 лет, говорил об огромном волнении, охватывающим его при мысли о совместном официальном матче в одной команде с сыном. «Это мой 22-й раз, когда я начинаю сезон в НБА, и я не знаю, сколько раз мне еще предоставится такая возможность. Но нынешний сезон — особенный», — отметил великий форвард. Что ж, наверное, такой выдающийся игрок заслужил, чтобы команда исполнила его каприз, тем более что никаких негативных последствий с точки зрения результата эксперимент не принес. Игра против «Миннесоты» завершилась победой «Лейкерс» со счетом 110:103. Леброн набрал 16 очков (5 подборов, 4 передачи). Бронни провел на площадке 2 минуты 41 секунду, совершив 1 подбор.

Дебют Джеймса-младшего в НБА знаменателен не только в связи с рекордом отца, но и как некая история преодоления. Ведь чуть больше года назад Бронни перенес остановку сердца во время тренировки в составе команды из колледжа Университета Южной Калифорнии. Юному игроку тогда была сделана операция, после которой он быстро вернулся на паркет и продолжил карьеру. При других обстоятельствах «Лейкерс», конечно, сто раз бы подумали, стоит ли рисковать, подписывая юношу с таким бэкграундом. Однако фанаты требовали рекорда, и теперь он оформлен, и теоретически можно отправить Бронни «дозревать» в G-лигу. Если, конечно, против этого не выступит Леброн.

Счастливый отец прокомментировал исторический момент в соцсетях одним словом: «Сюрреально!» Но в общении со СМИ был более словоохотлив. «Для меня семья всегда была превыше всего, — отметил Джеймс-старший. — Но ради выступления в лиге я пожертвовал многим — постоянно находился в разъездах без поддержки родных. Поэтому иметь возможность выйти на площадку с сыном, когда я все еще продолжаю карьеру, — это один из величайших подарков, которые я когда-либо получал свыше. И я собираюсь в полной мере им насладиться».