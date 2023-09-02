Перепалка подняла чувствительную для баскетбольной лиги тему.

Американский легкоатлет Ноа Лайлс — на вершине популярности. Спринтер впервые со времен Усэйна Болта взял сразу три золотые медали на одном ЧМ. В Будапеште не было равных ни на 100 метрах, ни на 200 и во многом его участие позволило сборной США взять эстафету 4 по 100. Ноа наслаждается своим успехом и новым статусом. На волне триумфа он внезапно решил вновь вступить в заочный спор с НБА. Лайлс уже не первый раз высмеивает традицию лиги называть своих победителей чемпионами мира. И хотя к данному «титулу» и правда есть существенные вопросы, хейт Ноа в баскетбольном мире не поняли.

Звезды НБА обиделись на резкий пост спринтера

«Кто-нибудь, помогите этому брату», — саркастически ответил Кевин Дюрант на одно из последних сообщений нового короля спринта Ноа Лайлса. Последний решил тонко высмеять НБА. «Знаете, что больше всего задевает меня? Когда я смотрю финал НБА, они коронуют себя чемпионами мира. Что за чемпионы мира? Соединенных Штатов? Не поймите меня неправильно. Время от времени я обожаю США, но это не весь мир», — написал Ноа.

И хотя Лайлс отдельно отметил, что любит Америку и признает ее лидирующую роль в баскетболе, подобные нападки звезды баскетбола терпеть не стали. Следом за Дюрантом в спор вступили Девин Букер из «Финикс», отреагировавший смайликом, закрывающим лицо от недоумения, Дэмиан Лиллард из «Портленда», написавший многозначительное: «Че за смех?» и однозначный ответ Хуан-Тоскано Андерсона. Ветеран напомнил Лайлсу, что НБА — лучшая лига в мире.

Дальше всех пошел Аарон Гордон из «Денвера», не просто призвавший Ноа успокоиться. Но и заявивший, что сделает Лайла на дистанции 200 метров — коронной дисциплине легкоатлета. Дипломатичнее остальных выступил экс-игрок «Майами Хит» Юдонис Хаслем. «Я твой большой поклонник, но заканчивай с этой ерундой, бро», — обратился Хаслем к Ноа.

Надо отметить, что Лайлс уже не в первый раз выступает с критикой традиции НБА именовать обладателей Кубка Ларри О'Брайена чемпионами мира. Ранее он писал, что лига, в которой всего один иностранный клуб — канадский «Торонто», никак не может претендовать на статус главной на планете. «Мы соревнуемся с людьми из разных уголков Земли. Каждый из нас представляет свою страну, а побеждает один человек — поэтому он чемпион мира. Но как чемпионами мира могут быть названы победители турнира внутри Северной Америки?» — недоумевает Ноа.

Ноа Лайлс. Фото Reuters

Клубы НБА уже играли в Европе и даже проигрывали

НБА действительно неформально называет победителей плей-офф лиги чемпионами мира — такой баннер можно встретить на церемонии награждения после финальной игры. При этом официального статуса у подобного титула, естественно, нет. Американский баскетбол в целом долгое время не стремился к международной интеграции и развивался внутри себя. Действующие игроки НБА впервые выступили на Олимпиаде только после продолжительных переговоров с МОК в 1992 году. Сейчас баскетболисты из североамериканской лиги ездят и на чемпионат мира, и на континентальные первенства, но редко когда сборным удается собрать оптимальные составы что показывает и текущий ЧМ-2023. Клубный турнир между командами из НБА и других лиг планеты и вовсе пока несбыточная мечта. Международная федерация баскетбола (FIBA) не в состоянии удержать под контролем даже европейский клубный баскетбол, куда там до НБА.

Тем не менее отдельные выставочные встречи команд НБА с европейскими клубами в истории были. И надо отметить, что далеко не всегда в них побеждали североамериканцы. К примеру, «Филадельфия» в 2006 году уступила «Барселоне», а ЦСКА в том же году разгромно обыграл «Клипперс» (75:94). Во многом по этой причине лига свернула проект NBA Europe Live Tour — ежегодные предсезонные матчи команд НБА с европейскими командами. Разрыв в уровне постепенно снижался, и лига, чтобы не нести репутационные потери, решила ограничиться вынесенными матчами между командами НБА в Европе и на Дальнем Востоке. И хотя едва ли кто спорит, что в серии до четырех побед между победителем Евролиги и чемпионом НБА фаворит очевиден, говорить о стопроцентной гарантии успеха североамериканцев не приходится.

«Денвер Наггетс» празднуют чемпионский титул в НБА. Фото Global Look Press

НБА может создать мировой Кубок для чемпионов разных континентов

В футболе доминирующая роль Лиги чемпионов на клубном уровне также вряд ли вызывает сомнения, однако победитель ЛЧ все-таки доказывает свой статус лучшего в мире на соответствующем турнире — клубном чемпионате планеты. НБА видит, как растет роль Европы в баскетболе. Даже в самой лиге прямо сейчас трое суперзвезд — европейцы. Это грек Янис Адетокумбо, словенец Лука Дончич и, конечно же MVP, прошлого сезона Никола Йокич. Так что говорить о пропасти между баскетболистами США и всем остальным миром, как было еще в 1990-е, сейчас не приходится. Показывает коммерческие успехи и Евролига, и вновь становятся актуальными разговоры о создании международного клубного турнира между двумя континентами. Недавно комиссионер НБА Адам Сильвер заявил, что лучшие баскетбольные клубы Европы и Северной Америки могут сыграть в одном турнире уже в сезоне-2024/25.

«Мы думаем о внутрисезонном турнире, с помощью которого хотим сделать регулярный чемпионат еще более интересным, — заявил он. — Возможно, в какой-то момент к такому турниру присоединятся клубы, не входящие в НБА. У нас есть разные идеи, мы рассматриваем варианты». НБА долгие годы пыталась играть на противоречиях между Евролигой и FIBA, предлагая международной баскетбольной ассоциации при поддержке НБА создать новый клубный турнир в Европе. Он был бы напрямую связан с североамериканской лигой как отдельный независимый дивизион, победитель которого мог бы сыграть с лучшими командами НБА.