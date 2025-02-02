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Сегодня, 13:15

«С Дончичем и Леброном «Лейкерс» не выиграет чемпионство». Колонка Андрея Кириленко

Кириленко оценил обмен Дончича на Дэвиса в «Лейкерс»
Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Баскетболист «Лейкерс» Лука Дончич
Лука Дончич продолжит карьеру в «Лейкерс».
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Президент РФБ и легенда «Юты» Андрей Кириленко рассказал «СЭ» о самом громком обмене последнего времени в НБА.

В воскресенье, 2 февраля, за океаном анонсировали трейд-блокбастер: Лука Дончич переходит из «Далласа» в «Лейкерс» в обмен на Энтони Дэвиса в рамках трехсторонней сделки с участием шести игроков.

Как сказал один из моих знакомых, сейчас никто не в безопасности. Этой ночью эти слова стали очень актуальны. Если уже таких мастеров меняют.

Конечно, это шокирующий, неожиданный, громкий обмен. И Дончич, и Дэвис были франчайз-игроками для своих клубов.

Кто выиграл от этого обмена? Конечно, для «Лейкерс» это ужасный обмен. При всей моей любви к Дончичу. Это отличный игрок. Один из самых интересных, на него всегда будут ходить люди. Но именно для борьбы за Кубок Ларри О'Брайана более нужным для целостности команды будет Дэвис.

Лука Дончич и&nbsp;Энтони Дэвис. Обмен года в НБА: Дончич — в «Лейкерс», Дэвис — в «Даллас». Что за безумие?

Стиль Энтони подразумевает, что у тебя в команде может быть еще одна звезда, которая ведет игру. Он может подыгрывать. Дончич — это звездный баскетболист, который постоянно должен быть с мячом. Он не может подыгрывать. Плюс сейчас у «Лейкерс» нет активов, чтобы подобрать партнеров под стиль Луки. Да, и Леброну осталось один-два года до пенсии (будем надеяться, что он порадует нас своей игрой подольше).

Смогут ли Леброн и Дончич поделить мяч? В этом я не вижу проблемы. Это умные игроки. Их связка меня не волнует. Но это команда с Леброном и Дончичем не выиграет титул.

Баскетболист «Лейкерс» Лука Дончич
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Хотя Лука и доказывал, что способен практически в одиночку доводить свою команду до финала (в сезоне-2023/24 «Даллас» играл в финале НБА, уступив в пяти матчах «Бостону», — «СЭ»). Но я не верю в повторение этого сценария. Тогда за «Мавэрикс» сыграла совокупность факторов. В одном из интервью я даже говорил, что они больше не смогут проделать схожий путь, даже если усилятся. За «Далласом» было очень приятно смотреть, но ты не веришь в их победу.

Естественно, я понимаю для чего клубу из Лос-Анджелеса нужен этот трейд. Им необходимо иметь следующее лицо франшизы, и Дончич идеально подходит на эту роль. Но как будет с результатами вдолгую — огромный вопрос.

Для «Далласа» это хороший шаг. Дэвис цементирует в защите и представляет большую силу в нападении. Они здорово взаимодействуют с Кайри Ирвингом, плюс Кайри наконец-то почувствует себя первой звездой. Для него это важно. У них хватит актива и потенциала для похода за титулом в новом сочетании.

Лука Дончич. Дом звезды НБА Луки Дончича ограбили. Это не первый налет на жилье спортсмена в США за последнее время

Почему «Даллас» решился обменять Луку? Слышал разговоры про травматичность и лишний вес, но мне кажется, что проблемы гораздо более глубокие. Думаю, что у нового владельца (Марк Кьюбан продал команду семье Мириам Адельсон и Патрику Дюмону за 4 миллиарда долларов) есть опасения в контексте того, смогут ли они с Дончичем претендовать на титул.

Летом словенец должен был получить самый большой контракт (пятилетнее соглашение на 345 миллионов долларов). Поэтому решение надо было принимать быстро. Хотя Дэвис тоже будет претендовать на очень хорошую сумму, особенно если поможет команде в борьбе за чемпионство.

НБА
БК Даллас Маверикс
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Андрей Кириленко
Лука Дончич
Энтони Дэвис
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