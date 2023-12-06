Менеджер Леброна делал ставки у нелегального букмекера. Суперзвезда «Лейкерс» вне опасности?

Расследование ФБР взбудоражило баскетбольную общественность Америки.

Многолетний менеджер и деловой партнер суперзвезды «Лейкерс» Леброна Джеймса Маверик Картер признался, что делал ставки на игры НБА у нелегального букмекера, передает The Washington Post со ссылкой на отчеты федеральных правоохранительных органов. Об этом Картер рассказал агентам ФБР, расследующим дело о букмекере Уэйне Никсе (экс-бейсболист). Последний признал себя виновным по обвинениям, связанным с его ролью в управлении обширной офшорной сетью нелегальных ставок на спорт. Картер сказал агентам, что «не может вспомнить, делал ли он какие-либо ставки на «Лейкерс». В НБА отказались от комментариев, а сам Леброн в общении со СМИ отметил, что его не интересует эта тема.

Близость к Королю

Отметим, что НБА запрещает игрокам, официальным представителям команд и судьям делать ставки на матчи лиги, а профсоюз баскетболистов также включает в свое правило агентов, но бизнес-менеджеры (каким является Картер) не включены ни в одну из групп.

Маверик Картер. Фото Global Look Press

Официальный представитель Картера и Джеймса подтвердил, что допрос его клиента действительно состоялся в конце 2021 года. «В 2021 году, до того как 38 штатов и округ Колумбия легализовали ставки на спорт, Маверик Картер один раз был допрошен федеральными правоохранительными органами по поводу расследования дела Уэйна Никса, — говорится в заявлении пресс-секретаря Адама Мендельсона. — Мистер Картер не был объектом расследования, сотрудничал со следствием, ему никогда не предъявляли обвинений. Более того, с ним больше никогда не связывались по этому поводу».

Мендельсон отказался отвечать на вопросы о Джеймсе, заявив, что ставки Картера «не имеют к нему никакого отношения». В интервью правоохранительным органам Картер отрицал, что делал ставки в пользу других людей. А после того как эта история была опубликована в СМИ, Джеймс заявил журналистам, что не знал о ставках Картера. «Он может делать то, что хочет, — сказал Джеймс. — Единственная причина, по которой эта история привлекла внимание — его близость ко мне. Но Мэверик — сам по себе, медийная личность. Да и ставки, если уж на то пошло, легальны. Вот вы сейчас можете зайти в свой телефон и сделать там что-то такое, чего захотите. И у Картера нет связи с НБА или НФЛ, так что он волен поступать, как считает нужным», — заявил Джеймс.

Леброн Джеймс. Фото USA Today Sports

Джеймс и Картер владеют акциями «Ливерпуля» и клуба МЛБ

42-летний Картер неразрывно связан с Джеймсом, который на протяжении двух десятилетий является лицом НБА. Друзья детства из Акрона, штат Огайо, они являются совладельцами медиакомпании стоимостью в сотни миллионов долларов и являются миноритарными владельцами бейсбольного клуба «Бостон Ред Сокс» и футбольного «Ливерпуля».

Сообщения о том, что Картер делал ставки на игры НБА, произошло в тот момент, когда лига и широкая американская спортивная индустрия полностью перешли на легальные ставки.

Как сообщает The Washington Post, Картер и его адвокаты рассказали следователям, что в течение года он сделал около 20 ставок на футбольные и баскетбольные матчи, причем каждая ставка варьировалась от пяти до десяти тысяч долларов. В обвинительном заключении по этому делу говорится, что в ноябре 2019 года, в разгар чемпионского сезона «Лейкерс», партнер Уэйна Никса Эдон Кагасофф сообщил «бизнес-менеджеру профессионального баскетболиста», что он может увеличить свои ставки на игры НБА до 25 тысяч долларов. Видимо, речь идет про Картера.

Напомним, что недавно разгорелся скандал с нелегальными ставками в итальянском футболе. Сразу два игрока национальной сборной — Сандро Тонали и Николо Фаджоли — получили реальные дисквалификации. Тонали, приобретенный «Ньюкаслом» у «Милана» за 70 миллионов евро и бонусы, был дисквалифицирован на 10 месяцев из-за ставок, в том числе на свою бывшую команду. Дисквалификация полузащитника «Ювентуса» Фаджоли рассчитана на 7 месяцев, еще 5 заменены на полгода терапии.