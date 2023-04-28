Бывшая баскетболистка сборной России — в шаге от рекорда в НБА. Невероятное достижение для женщины

Бэкки Хэммон разрушит гендерные стереотипы в баскетболе, если станет главным тренером «Торонто».

Бэкки Хэммон выигрывала с женской баскетбольной сборной России бронзу Олимпийских игр 2008 года в Пекине и серебро чемпионата Европы-2009, вклад натурализованной американской разыгрывающей в успехи нашей национальной команды сложно переоценить. Но теперь Бэкки может добиться и вовсе эксклюзивного успеха — ее рассматривают на пост наставника мужской команды НБА «Торонто Рэпторс». Если назначение состоится, Хэммон станет первой в истории лиги женщиной — главным тренером. Причем она это вполне заслужила.

Борис Соколовский и Бэкки Хэммон. Алексей Иванов, Фото архив «СЭ»

Наиграла на звание ЗМС

Бэкки завершила карьеру около девяти лет назад, причем, как принято в женском баскетболе, совмещала на протяжении многих лет игру в женской НБА (WNBA) и Европе. Точнее, большую часть времени в определенный период она проводила в нашей стране, где по примеру соотечественника Джона Роберта Холдена получила в марте 2008-го гражданство и стала выступать за сборную. Само собой, играла Хэммон и за клубы, пять раз становясь призером чемпионата России в составах московского ЦСКА, оренбургской «Надежды» и «Спарты & К» из Видного. Она, кстати, является заслуженным мастером спорта России и получила медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

В 2014-м Бэкки начала тренировать. Причем ее сразу взял «под крыло» легендарный специалист Грег Попович, возглавлявший «Сан-Антонио». В качестве ассистента знаменитого Попо Хэммон провела восемь лет и даже однажды поруководила «Сан-Антонио» лично — в декабре 2020-го Бэкки после удаления Поповича за два технических фола взяла на себя управление в игре с «Лейкерс», пусть и проигранной в итоге.

«Перед уходом в раздевалку Попович указал на меня пальцем. Так это случилось. Он сказал: «Они твои». Так это было. В стиле Попо», — рассказывала тогда Хэммон. Добавляя, что для нее стать первой женщиной, руководящей командой НБА, — большое событие и важный момент.

Еще раньше, в сентябре 2020-го, Бэкки интересовалась «Индиана» — но собеседование ни к чему не привело. Летом 2021-го казалось, что фортуна улыбнулась Хэммон: ее позвали на собеседование в «Портленд», причем шансы возглавить «Блейзерс» казались достаточно высокими. Ее хотела видеть у руля команды президент «Портленда» Джоди Ален, однако, если верить Bleacher Report, инсайдерская информация из стана «Сан-Антонио» отпугнула потенциальных работодателей. Мол, Бэкки не слишком хорошо справлялась со своими повседневными тренерскими обязанностями.

Бэкки Хэммон. Фото Global Look Press

Триумфальный дебют в женской НБА

Как бы то ни было, должность ушла к Чонси Биллапсу, при котором «Блейзерс» так и не заблистали, а Хэммон все же нашла себе работу главным тренером. Пусть не в мужской, а в женской НБА. В начале 2022-го она возглавила «Лас-Вегас», причем получив рекордный по меркам женского НБА контракт — более миллиона долларов в год. Но она оправдала все расходы, принеся «Лас-Вегасу» чемпионство в первом же сезоне, а также была признана тренером года в лиге. Впервые в WNBA успех сопутствовал тренеру-дебютанту. Среди поздравлений и похвал выделим комментарий Поповича. «Совсем не удивлен ее успехом. Бэкки снова доказала, что обладает уникальным пониманием баскетбола и страстью к игре», — заявил он.

Впрочем, в НБА уникальное понимание и страсть оказались востребованными довольно скромно — Бэкки на сезон-2022/23 получила работу только лишь студийного аналитика телеканала ESPN. На данный момент она остается главным тренером женского «Лас-Вегаса», но чемпионат WNBA весьма компактен — в нынешнем году он стартует 19 мая, а завершится уже 10 сентября. Да и понятно, что амбиции Хэммон работой с женщинами не ограничиваются, она жаждет большего.

«Это может произойти как через год, так и через 10 лет. Я не уверена. Но в чем я уверена, так это в том, что я буду готова», — еще в 2021-м уверяла Today Хэммон. Теперь, по информации ESPN, Бэкки вошла в сферу интересов «Торонто» (там уволили 21 апреля Ника Нерса), в котором хотят провести с ней собеседование на предмет работы. Впрочем, есть и другие кандидаты — ассистенты в командах НБА Кенни Эткинсон («Голден Стэйт»), Чарльз Ли («Милуоки»), Кевин Янг («Финикс»), Митч Джонсон («Сан-Антонио»), Жорди Фернандес («Сакраменто»), Дарко Раджакович («Мемфис») и Крис Куинн («Майами»). Однако все же при всем уважении к конкурентам-мужчинам, Хэммон выглядит не только ярче, но и опытнее. Возможно, десять лет ждать не придется и ей дадут шанс уже сейчас. Это было бы как минимум любопытно и очень интригующе.