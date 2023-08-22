Шпионский скандал в НБА. Кража данных довела «Нью-Йорк» и «Торонто» до суда

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В межсезонье в НБА разгорается настоящий шпионский скандал. «Нью-Йорк Никс», по утверждению SportsNet New York, подал в суд на «Торонто Рэпторс» за кражу нескольких тысяч служебных файлов с важной информацией. Чем это грозит канадскому клубу?
В прошлом сезоне «Нью-Йорк» занял пятое место в Восточной конференции, после чего добрался до полуфинала на «Востоке», уступив там будущим финалистам НБА из «Майами Хит» 2:4. «Торонто» выступил скромнее — девятое место на «Востоке» в регулярке и вылет от «Чикаго Буллз» в плей-ин. Понятно, что в «Торонто» хотят улучшить результаты, но, по мнению конкурентов по Атлантическому дивизиону из Нью-Йорка, они решили делать это незаконными методами. Использовав теперь уже бывшего сотрудника «Никс» Икечукву Азотама.
«Никс» подал в минувший понедельник иск на «Торонто», сотрудников канадского клуба и своего экс-работника в окружной суд Нью-Йорка на Манхэттене. В нью-йоркском клубе обвиняют Азотама, что он «незаконно приобрел, а затем раскрыл конфиденциальную информацию конкурентам». Речь идет, в частности, о 3358 украденных видеофайлах, к которым в «Торонто» получили доступ более двух тысяч раз. По сведениям бывших работодателей, Азотам похитил отчеты о команде «Никс», заготовки на сезон-2022/23 и подготовленные скаутами разборы матчей «Нью-Йорка» в формате видео.
Сам Азотам работал в структуре «Никс» с 2020 по 2023 год — сперва помощником координатора видео, затем директором по видео, аналитике и помощником по развитию игроков. В середине августа 2023-го он покинул «Никс» и перешел в «Рэпторс». Но, судя по всему, Икечукву договорился о своем переходе из одного клуба в другой заметно раньше, после чего стал активно нарушать пункт о конфиденциальности в трудовом соглашении, разглашая секретную с точки зрения «Никс» информацию конкурентам. Мало того, в «Нью-Йорке» обвиняют и представителей «Торонто» в том, что они руководили действиями Азотама и (или) сознательно извлекали выгоду из противоправных действий Икечукву.
Сам процесс незаконной передачи данных также был достаточно технологичен. По данным своего бывшего клуба, гражданин Азотам пересылал конфиденциальную информацию из своей учетной записи электронной почты «Никс» в свою личную учетную запись Gmail, которой он затем поделился с сотрудниками «Рэпторс». В том числе с главным тренером Дарко Раяковичем и тренером по развитию игроков Ноа Льюсом.
Инсайдер SNY Иан Бегли заявлял, что в «Никс» контактировали с «Рэпторс» перед началом судебного процесса, но, видимо, мирно урегулировать это дело не удалось. И если факты кражи данных со стороны Азотама и вовлеченности в этот процесс «Торонто» подтвердятся, последствия для «Рэпторс» могут быть весьма неприятными. И примеры подобных шпионских скандалов в других видах это подтверждают.
Так, в 2007-м команду «Макларен» обвинили в промышленном шпионаже по отношению к «Феррари». Тогда сотрудника Скудерии Найджела Степни уличили в передаче 780-страничного документа с секретной информацией своему другу из «Макларена» Майку Кохлену. В результате расследования Международная автомобильная федерация встала на сторону «Феррари» — «Макларен» оштрафовали на 100 миллионов долларов и лишили очков в Кубке конструкторов.
В 2015 году громкий шпионский скандал разгорелся в бейсболе. Точнее, в Высшей бейсбольной лиге США. Причем подключились даже Федеральное бюро расследований (ФБР) и Министерство юстиции США. Там изучали причастность руководящего персонала бейсбольной команды «Сент-Луис Кардиналс» к краже данных из внутренней интернет-сети «Хьюстон Астрос». В итоге в начале 2016-го бывший директор по скаутингу «Сент-Луис Кардиналс» Кристофер Корреа признал себя виновным в федеральном суде во взломе базы данных игроков и системы электронной почты «Хьюстон Астрос» и отправился в тюрьму на несколько лет, а «Кардиналс» отделались сравнительно легко — лишились в пользу пострадавшего конкурента двух драфт-пиков и двух миллионов долларов. Посмотрим, что теперь ждет в НБА «Рэпторс», но если вину не только Азотама, но и канадского клуба докажут, наказание наверняка будет очень жестким.