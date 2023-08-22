Шпионский скандал в НБА. Кража данных довела «Нью-Йорк» и «Торонто» до суда

Накажут ли канадский клуб из-за «двойного агента»?

В межсезонье в НБА разгорается настоящий шпионский скандал. «Нью-Йорк Никс», по утверждению SportsNet New York, подал в суд на «Торонто Рэпторс» за кражу нескольких тысяч служебных файлов с важной информацией. Чем это грозит канадскому клубу?

Похищены тысячи видеофайлов

В прошлом сезоне «Нью-Йорк» занял пятое место в Восточной конференции, после чего добрался до полуфинала на «Востоке», уступив там будущим финалистам НБА из «Майами Хит» 2:4. «Торонто» выступил скромнее — девятое место на «Востоке» в регулярке и вылет от «Чикаго Буллз» в плей-ин. Понятно, что в «Торонто» хотят улучшить результаты, но, по мнению конкурентов по Атлантическому дивизиону из Нью-Йорка, они решили делать это незаконными методами. Использовав теперь уже бывшего сотрудника «Никс» Икечукву Азотама.

«Никс» подал в минувший понедельник иск на «Торонто», сотрудников канадского клуба и своего экс-работника в окружной суд Нью-Йорка на Манхэттене. В нью-йоркском клубе обвиняют Азотама, что он «незаконно приобрел, а затем раскрыл конфиденциальную информацию конкурентам». Речь идет, в частности, о 3358 украденных видеофайлах, к которым в «Торонто» получили доступ более двух тысяч раз. По сведениям бывших работодателей, Азотам похитил отчеты о команде «Никс», заготовки на сезон-2022/23 и подготовленные скаутами разборы матчей «Нью-Йорка» в формате видео.

Фото Global Look Press

Сам Азотам работал в структуре «Никс» с 2020 по 2023 год — сперва помощником координатора видео, затем директором по видео, аналитике и помощником по развитию игроков. В середине августа 2023-го он покинул «Никс» и перешел в «Рэпторс». Но, судя по всему, Икечукву договорился о своем переходе из одного клуба в другой заметно раньше, после чего стал активно нарушать пункт о конфиденциальности в трудовом соглашении, разглашая секретную с точки зрения «Никс» информацию конкурентам. Мало того, в «Нью-Йорке» обвиняют и представителей «Торонто» в том, что они руководили действиями Азотама и (или) сознательно извлекали выгоду из противоправных действий Икечукву.

По стопам «Формулы-1» и бейсбола?

Сам процесс незаконной передачи данных также был достаточно технологичен. По данным своего бывшего клуба, гражданин Азотам пересылал конфиденциальную информацию из своей учетной записи электронной почты «Никс» в свою личную учетную запись Gmail, которой он затем поделился с сотрудниками «Рэпторс». В том числе с главным тренером Дарко Раяковичем и тренером по развитию игроков Ноа Льюсом.

Инсайдер SNY Иан Бегли заявлял, что в «Никс» контактировали с «Рэпторс» перед началом судебного процесса, но, видимо, мирно урегулировать это дело не удалось. И если факты кражи данных со стороны Азотама и вовлеченности в этот процесс «Торонто» подтвердятся, последствия для «Рэпторс» могут быть весьма неприятными. И примеры подобных шпионских скандалов в других видах это подтверждают.

Дарко Раякович. Фото Global Look Press

Так, в 2007-м команду «Макларен» обвинили в промышленном шпионаже по отношению к «Феррари». Тогда сотрудника Скудерии Найджела Степни уличили в передаче 780-страничного документа с секретной информацией своему другу из «Макларена» Майку Кохлену. В результате расследования Международная автомобильная федерация встала на сторону «Феррари» — «Макларен» оштрафовали на 100 миллионов долларов и лишили очков в Кубке конструкторов.

В 2015 году громкий шпионский скандал разгорелся в бейсболе. Точнее, в Высшей бейсбольной лиге США. Причем подключились даже Федеральное бюро расследований (ФБР) и Министерство юстиции США. Там изучали причастность руководящего персонала бейсбольной команды «Сент-Луис Кардиналс» к краже данных из внутренней интернет-сети «Хьюстон Астрос». В итоге в начале 2016-го бывший директор по скаутингу «Сент-Луис Кардиналс» Кристофер Корреа признал себя виновным в федеральном суде во взломе базы данных игроков и системы электронной почты «Хьюстон Астрос» и отправился в тюрьму на несколько лет, а «Кардиналс» отделались сравнительно легко — лишились в пользу пострадавшего конкурента двух драфт-пиков и двух миллионов долларов. Посмотрим, что теперь ждет в НБА «Рэпторс», но если вину не только Азотама, но и канадского клуба докажут, наказание наверняка будет очень жестким.