Статистика Егора не впечатлила: россиянин набрал 8 очков, реализовав два броска с игры из девяти.

НБА. Регулярный чемпионат

Кубок НБА. Восток. Группа B

«Орландо» — «Бруклин» — 105:98 (27:36, 27:22, 25:24, 26:16)

О: Ф. Вагнер (25), да Силва (22), Бэйн (19), Саггс (14).

Б: Портер (24 + 11 подборов), Уильямс (15), Клэкстон (13), Мэнн (12), Клауни (12), Дёмин (8).

Сезон НБА для «Бруклина» вышел на крейсерскую скорость. Команда летит всем подряд, но россиянин Егор Дёмин от матча к матчу играет все лучше. В ночь на субботу «Нетс» в гостях встречались с «Орландо Мэджик». Выиграв первую четверть, подопечные Жорди Фернандеса отдали следующие три и уступили «волшебникам» со счетом 98:105. Дёмин в четвертый раз был заявлен в стартовой пятерке. Российский разыгрывающий провел на площадке 18 минут, набрал 8 очков, сделал 3 подбора и 2 результативные передачи. В целом Егор не слишком успешно атаковал с игры, забив всего 2 броска из 9.

Больше передач, меньше потерь

Накануне в игре против «Торонто» российский защитник набрал 16 очков, сделал четыре подбора, пять передач и всего одну потерю. Просто супер. Соотношение результативных передач к потерям является особенно важным показателем игры именно для разыгрывающих. По сезону Егор подтянул эту статистику до значения 2,1. Лучше, чем было в самом начале. Но стремиться есть куда. Хорошим соотношением ассистов к потерям считается все, что выше трех. У лидера «Бруклина» — опытного Терренса Мэна — этот показатель равняется 4,2. Корифеем жанра НБА в прошлом сезоне был защитник «Индианы» Тайриз Халибертон. На каждую свою ошибку он делал 5,7 результативных передач.

«Все в нашем клубе уверены, что Дёмин — это на 100 процентов игрок уровня НБА, — приводит слова главного тренера «Бруклина» Жорди Фернандеса Yahoo Sports. — Егор регулярно выдает моменты игры, которые радуют тренерский взгляд. Например, когда он бросает с ведения или смещается под удобную передачу партнера под атаку с получения. Я очень доволен тем уровнем баскетбола, который Дёмин демонстрирует на данный момент. Мне нравится, с какой спортивной агрессией он выходит на площадку. Пять передач и всего одна потеря против хорошо обороняющейся команды «Торонто» — это четкий признак правильного развития. Задача Егора в том, чтобы сохранить этот темп прогресса и показывать стабильную игру в нападении от матча к матчу. А потом прибавлять в защите и стараться как можно эффективнее использовать все свое игровое время».

После того, как Дёмин стал выходить в стартовой пятерке, количество его минут на паркете возросло. Так же как и продуктивность в целом. За три игры основным разыгрывающим Егор набирает 11,3 очка и делает пять результативных передач в среднем за матч. Более того, он регулярно врывается с дриблингом в краску и не сводит свою игру только к действиям за дугой, как было в начале сезона. Но остаются и проблемы. Почти всегда для таких визитов в зону соперника россиянину нужны заслоны. Не обладая «стритбольным» дриблингом и «ален-айверсоновским» первым шагом, Егору с его ростом пока трудно вскрывать защиту и «клоузауты» соперника один в один.

«Все зависит от количества повторений, — приводит Yahoo Sports слова Дёмина. — Именно в них заключается процесс моей адаптации к игре в НБА. Мне просто нужно время, чтобы привыкнуть к тем вещам, с которыми я не сталкивался на предыдущих уровнях баскетбола: к более силовой игре; к тому, как нужно правильно раскрывать «двойки» и как правильно читать защиту соперника. И особенно мне нужно привыкнуть к давлению, которое оказывается на игрока с мячом. Против меня часто прессингуют, так как знают, что я могу совершить ошибку на ведении. Но уже сейчас я чувствую себя гораздо увереннее с мячом в руках».

В Орландо и сотку не набрали

В игре против «Орландо» Егор в четвертый раз подряд вышел в стартовой пятерке «Бруклина». И сразу помог команде мощно выстрелить из колодок. Неплохим рывком из цепочки быстрых прорывов «Нетс» выиграли начало матча. Хайлайтом четверти стал проход Дёмина с элегантным завершением левой рукой из-под кольца. Но не в результате индивидуального обыгрыша, а после очень хорошего заслона центрового Ноа Клауни. Но в стартовом отрезке были и не самые удачные примеры игры Егора. В частности, когда в транзитной защите он слишком легко позволил себя обыграть Джалену Сагсу один в один и забить в проходе. Примерно за четыре с половиной минуты до мини-перерыва Дёмина заменили. Первую четверть «Бруклин» взял 36:27. Проблемы начались во второй.

Прежде всего это далеко не самая сильная защита против быстрых прорывов соперника. Но хромает оборона «Бруклина» и в позиционке. Игроки команды регулярно проигрывают мини-матчи по «гаражному баскетболу» один на один и позволяют оппонентам забивать из-под кольца. Следующий момент — защита от 3-очковых. В игре против «Орландо» гости позволили «волшебникам» забить 15 из 39 бросков из-за дуги (38,5 процента). А умение защищать свою «трешку» или, как говорят за океаном, «отгонять врагов от забора» — ключевой показатель игры современной защиты.

В начале этого сезона доходит до того, что главный тренер «Нетс» Жорди Фернандес по ходу матча иногда ставит в защите «зону». Ее элементы разрешены в НБА с 2001 года, но применяют их на практике не так и часто. В самом начале третьей четверти матча после очередной «трехи» Да Сильвы «Орландо Мэджик» впервые вышли вперед. Дёмин после большого перерыва снова вышел в старте. Но быстро уступил свое место на площадке Заиру Уильямсу и вернулся только в заключительном игровом отрезке.

Дальнее попадание Егора за 5 минут до завершения матча вернуло «Бруклину» преимущество 92:90. На финишной прямой у «Бруклина» были все шансы одержать вторую победу в сезоне — он вел в счете плюс 4. Но вновь подвели пробелы в защите — неумение в нужные моменты тормознуть нападение соперника, не дать себя обыграть один в один и забить из-под кольца. Отличился в проходе Сагс, потеряли за дугой Да Сильву, пропустили в быстром прорыве «трешку» Вагнера — и преимущество «Бруклина» превратилось в отставание. А потом и в 11-е поражение в 12 последних поединках.

Новости G-лиги

Команда «Оклахома Сити Блю» проиграла последний матч клубу «Мемфис Хасл» — 119:122. Российский центровой фарм-клуба действующего чемпиона НБА Виктор Лахин на этот раз не вышел в стартовой пятерке. За 10 минут «скамеечного» времени Виктор набрал шесть очков, сделал два подбора, две передачи и один блок-шот. На данный момент сезона у «Оклахома Сити Блю» одна победа в трех сыгранных матчах.

Зеркальный результат 2-1 имеет команда «Сью Фолс Скайфорс». Но пока без Влада Голдина. Российский центровой неделю назад был поднят в состав большого брата — команды НБА «Майами». Влад уже был в заявке в нескольких играх «Хит», но пока на площадке ни разу не появился. Причина та же — DNP coach's decision. То есть не играл по решению тренера Эрика Споэльстры.

Еще одно любопытное событие в лиге развития произошло в игре фарма «Милуоки» — «Висконсин Херд». Недавно после долгого перерыва на площадку вышел двукратный участник «Матча всех звезд НБА» Виктор Оладипо. В первой игре этого сезона бывшая звезда «Индианы Пейсерс» набрал 11 очков, сделал два подбора и два перехвата.

Виктор Шестопалов