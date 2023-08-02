«Сдал на допинг-контроле мочу беременной подруги». Как американские баскетболисты обманывали ВАДА

Невероятные истории Ламара Одома и Ди Джея Купера.

Нынешним летом в баскетболе всплыло сразу несколько резонансных случаев, связанных с нарушением антидопинговых правил. Центровой сборной Бразилии Лукас Мариано не сможет помочь своей национальной сборной на ЧМ-2023. Бразильское управлением по допинг-контролю обнаружило в его пробе, сданной в январе этого года, запрещенные вещества, подавляющие аппетит и обладающие мочегонными действиями. Игроку грозит двухлетняя дисквалификация.

По схожим причинам Германия не сможет рассчитывать на атакующего защитника «Ульма» Карима Джеллоу. Игрок пропустил три допинг-теста в течение 12 месяцев и также может быть дисквалифицирован на два года. Сейчас Немецкое антидопинговое агентство проводит расследование в отношении баскетболиста, который в завершившемся сезоне помог «Ульму» выиграть чемпионат Германии. Увы, но плохие новости пришли и в Россию. Чемпион мира (U-23) по баскетболу 3х3, чемпион России в составе Inanomo Александр Антониковский будет дисквалифицирован на один год за нарушение антидопинговых правил. Игрока, клуб и РФБ уже уведомили об этом. Предположительно положительный тест был сдан в апреле прошлого года.

В этом году Антониковский не выступал за Inanomo, в том числе на победном для москвичей чемпионате России-2023 в Перми.

Вспоминаем самые резонансные случаи с допингом в баскетболе за последнее время.

Ди Джей Купер. Фото Global Look Press

Помощь подруги

В 2018 году Ди Джей Купер, успевший поиграть во многих европейских клубах, включая волгоградский «Красный Октябрь» и красноярский «Енисей», сдал сомнительную пробу. На тот момент баскетболисту «Монако» нужно было пройти допинг-тест, чтобы играть за сборную Боснии в качестве натурализованного игрока. К удивлению медицинской бригады ФИБА, в его моче были обнаружены следы «gHC». Это гормон, который женщины обычно вырабатывают во время беременности.

FIBA провела расследование и в конце концов обнаружила, что Ди Джей Купер использовал образец мочи, полученный от его девушки, которая, по-видимому, не знала, что беременна. Позже разыгрывающий признался, что не хотел самостоятельно сдавать тест, так как после окончания сезона регулярно употреблял марихуану. За чистосердечное признание игрок был наказан на два года, хотя вполне мог получить более длительную дисквалификацию.

Отметим, что после завершения дисквалификации Купер сразу же смог найти себе новую команду в Европе. С 2020 года он уже успел поиграть в чемпионатах Израиля, Мексики и Украины. Сезон-2022/23 Ди Джей провел в израильском «Ирони Нес-Циона», где был самым результативным игроком команды (10,2 очка). В целом это сильный игрок. В 2016 году в его услугах были заинтересованы клубы Евролиги. Также ему до сих пор принадлежит рекорд Единой лиги ВТБ по передачам в одном матче — 23.

Ди Джей Купер вряд ли стал бы изобретать такую хитрую схему, если бы выступал в НБА. Долгое время в Лиге действовало правило, что дисквалификация за применение канабиса в той или иной форме составляет 25 матчей. Так, в 2019-м на этом попались сразу две звезды НБА: Джон Коллинс и Деандре Эйтон. За этот простой Коллинс потерял 610 тысяч долларов, а Эйтон — 2,1 миллиона.

Ламар Одом. Фото Global Look Press

Выдумка Одома

Спустя год после кейсов Коллинса и Эйтона в НБА еще больше смягчились правила. За первый положительный тест на марихуану полагались выговор и курс исправительных лекций, за вторую поимку — штраф в 25 тысяч долларов, а за третью — отстранение на пять матчей.

Правда, в последнее время в лиге доминировала точка зрения о бесполезности этой борьбы. После начала пандемии внесоревновательных проверок на этот препарат просто не проводилось. С сезона-2022/23 НБА и вовсе стала первой из крупнейших американских лиг, которая вообще исключила каннабис из числа запрещенных. В НФЛ (американский футбол) за рекреационку во время матчей нет дисквалификаций, но действуют штрафы, в MLB (бейсбол) еще сохраняются отстранения, а в НХЛ (хоккей) — курс лекций о вреде злоупотребления психоактивными веществами.

Собственно, политика в отношении наркотиков была бы внутренним делом НБА. В конце концов, почему коммерческая организация должна на свои деньги бороться с проблемой, которую пустили на самотек федеральные власти США и правительства многих штатов? Однако здесь есть важный нюанс. Если баскетбольная ассоциация продолжает считать себя частью спортивного сообщества, то она должна хотя бы осуждать употребление препаратов из Запрещенного списка ВАДА.

Полная легализация марихуаны, пусть и в рамках одной лиги, — очень тревожный посыл для всего спорта. По-хорошему, на это должна следовать жесткая реакция ВАДА. Однако мы все понимаем, против какой страны мировые борцы за чистый спорт готовы действовать жестко, а в отношении какой — растерянно моргать глазами.

Впрочем, американцы не скрывают, что обманывали ВАДА и на Олимпийских играх. Двукратный чемпион НБА, один из самых скандальных игроков в истории Лиги Ламар Одом признался, что накануне Игр-2004 в Афинах каждый день курил марихуану, поэтому ему пришлось идти на обман, чтобы пройти допинг-тест.

«Мы забили в поисковик: «искусственные половые члены» и изучили разные способы, как обмануть допинг-тест, — рассказывал Одом в интервью Yahoo! Sports. — После исчерпывающего поиска заказали огромный черный член, который доставили нам на следующий день. Когда допинг-офицер прибыл ко мне домой, я уже был готов. Мой тренер, который не употреблял наркотики, набрал мочу в емкость внутри члена. Допинг-офицер стоял в паре метрах от меня, но ничего не заподозрил. В итоге я успешно прошел тест и принял участие в Олимпиаде».