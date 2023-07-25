У сына Леброна остановилось сердце во время тренировки. Баскетбольная карьера Джеймса-младшего вредит его здоровью?

Бронни Джеймс в больнице.

Старший сын одной из главных звезд современной НБА Леброна Джеймса Бронни Джеймс — в больнице Лос-Анджелеса. Как сообщают местные СМИ, у Джеймса-младшего остановилось сердце во время баскетбольной тренировки. 18-летний Бронни идет по стопам отца и сейчас играет за команду Университета Южной Калифорнии. Однако если худшие опасения врачей подтвердятся, на профессиональной спортивной карьере придется поставить крест. При этом мечта сыграть в одной команде с сыном — одна из причин, по которой Леброн пока не повесил кроссовки на гвоздь.

Попал в больницу еще до старта первого студенческого сезона

«Джеймс в больнице Лос-Анджелеса. У него остановилось сердце во время тренировки, и теперь ему могут запретить играть в баскетбол», — примерно так сейчас пугают читателей таблоиды Лос-Анджелеса. С Леброном все хорошо, однако проблемы у его сына Бронни. В понедельник старший сын легенды НБА попал в больницу из-за того, что у него остановилось сердце во время тренировки. Бронни только в мае окончил среднюю школу Сьерра-Каньон, после чего рассказал, что планирует поступать в Университет Южной Калифорнии. Причем для поступления он не сдавал серьезных экзаменов — сына Леброна берут как перспективного баскетболиста в местную студенческую команду. Хотя до старта учебного сезона еще месяц с лишним, спортсмены уже вовсю готовятся к первым матчам будущего сезона.

И не надо думать, что речь идет о любителях — студенческий спорт в США имеет огромное значение и сравним, пожалуй, с системой молодежных лиг в России и Европе. Именно после NCAA и других подобных лиг молодые люди переходят в НБА, так что неудивительно, что отец назвал попадание сына в команду вуза одним из лучших дней в жизни. Пусть команда, в которой играет его сын, сейчас и не входит в число лучших, в данном случае важнее показать себя перед скаутами, нежели выигрывать титулы. А скаутов Леброн обеспечил бы точно. Вполне вероятно, баскетболом Бронни начал увлекаться под влиянием отца, который вложил максимальные ресурсы для развития карьеры Джеймса-младшего. «Это просто гордость — видеть, как мой сын поступает в колледж. Он первый человек в моей семье, кто пошел в колледж. Я супер-пупер-гордый, суперэмоциональный, но просто супер-пупер-взволнованный и счастливый отец», — написал Джеймс.

Леброну придется выбирать, что важнее — мечта о сыне-баскетболисте или его здоровье

Леброн помогал Бронни начать свой путь в баскетболе с детства, ведь даже в школе он гораздо больше времени уделял тренировкам, нежели занятиям химии и физике. Тем не менее теперь мечты о наследнике Леброна в НБА под угрозой: в случае, если врачи откажутся выдавать Бронни разрешение на занятия физкультурой, контракт с юным спортсменом разорвут. Инцидент с Джеймсом-младшим уже подтвердила пресс-служба университета, сообщившая что во время тренировки у Бронни Джеймса действительно произошла остановка сердца.

«Медицинский персонал смог оказать помощь Бронни и доставить его в больницу. Сейчас он в стабильном состоянии и больше не находится в отделении интенсивной терапии», — звучит сообщение вуза в соцсетях. — Леброн и его супруга Саванна Джеймс хотят публично выразить глубочайшую благодарность и признательность медицинскому и спортивному персоналу за их невероятную работу и преданность делу безопасности своих спортсменов".

Согласно отчету медицинской службы, прямо сейчас здоровью Бронни более ничего не угрожает. Однако сам случай остановки сердца не может не настораживать, если смотреть на будущее молодого человека со спортивной точки зрения. Судя по косвенным данным Джеймс-младший может страдать хроническим миокардитом — заболеванием сердца, несовместимым со спортом. У нас есть печальный пример хоккеиста Алексея Черепанова, который пренебрегал советами врачей и умер в 19 лет во время матча ХК «Авангард». Два года назад похожий эпизод произошел с хоккеистом в Словакии. Хоккей, как и баскетбол, — высокоинтенсивные виды спорта со взрывной нагрузкой. Ядерная смесь для сердца, которое не может работать на предельных частотах. Леброн своим влиянием вполне может надавить на университет и сохранить для сына шанс стать профессиональным спортсменом. Только вот разумен ли подобный риск?