17 ноября, 12:45

Джерси Овечкина приносит удачу: «Бруклин» Дёмина одержал вторую победу в сезоне

Дёмин приехал на матч НБА с «Вашингтоном» в джерси Овечкина
Максим Слекишин
корреспондент
Фото Getty Images
Егор набрал пять очков.

НБА. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Бруклин» — 106:129 (28:28, 25:35, 31:31, 22:35)
17 ноября. Вашингтон. «Capital One Arena».

«Бруклин», за который выступает Егор Дёмин, наконец прервал серию поражений и одержал вторую победу в регулярном чемпионате. На этот раз — на выезде с «Вашингтоном».

Первая победа в пяти матчах

«Нетс» уступили в регулярном чемпионате НБА в четырех матчах подряд и до противостояния с «Вашингтоном» имели на счету лишь одну победу. Поэтому встреча с другим аутсайдером имела принципиальное значение. У «Уизардс» в этом сезоне дела идут еще хуже — катастрофическая серия из 11 поражений, дома статистика тоже удручающая — 0-6. Столичная команда занимает последнее место в таблице и не выигрывала с 24 октября.

Встреча в столице США проходила в равной борьбе: за 2:45 до конца третьей четверти «Нетс» вели всего 85:84. Но сразу после перерыва бруклинцы сняли все вопросы о победителе, совершив мощный рывок 23:4 благодаря яркой игре Тайриза Мартина. Ну а самым результативным в матче стал Майкл Портер — 34 очка, девять подборов и семь передач.

Тренер «Нетс» Жорди Фернандес отметил характер команды. «Был момент в третьей четверти, когда «Вашингтон» сделал рывок, но наши ребята ответили. Тебя бьют — и ты отвечаешь. В такие моменты виден рост команды», — подчеркнул специалист.

Новичок «Бруклина» Егор Дёмин был менее заметен, чем лидеры команды. Он вышел в стартовой пятерке, но провел на паркете 19 минут 44 секунды (меньше остальных баскетболистов, вышедших с первых минут), набрал пять очков, сделал один подбор и отдал пять передач.

Егор Дёмин в&nbsp;матче с &laquo;Торонто&raquo;.Дёмин установил личный рекорд в НБА и попал в заголовки СМИ. Американцы в восторге от его игры

Приехал на стиле

Дёмин пока не показывает заоблачных цифр, но проявляет себя в медиапространстве. Накануне он посетил матч НХЛ между «Вашингтоном» и «Нью-Джерси» (2:3 Б), где встретился с легендой мирового хоккея Александром Овечкиным. Спортсмены сделали памятные фото, и Овечкин подарил баскетболисту джерси с восьмым номером и своей подписью.

«Под большим впечатлением от встречи с легендой мирового спорта и гордостью России Александром Овечкиным», — написал Дёмин. Заодно юноша поблагодарил маму Ови — легендарную баскетболистку Татьяну Овечкину.

Подаренный Александром свитер так понравился баскетболисту, что он приехал в нем на игру против «Вашингтона». «Game recognize game», — подписал Егор фото в своих соцсетях. Суть перевода с английского — «Игрок игрока видит издалека».

Егор Дёмин дебютировал в&nbsp;старте &laquo;Бруклина&raquo;.Дебют Дёмина в стартовой пятерке в НБА: установил новый личный рекорд — семь передач

В «Бруклине» верят в Егора

Дёмин получает в команде достаточно игрового времени для новичка: в октябре в среднем проводил на паркете 20,5 минуты, в ноябре — 20,6. За это время россиянин успел показать, что трехочковые — его грозное оружие. Но, как признается сам, ему еще есть в чем прибавлять.

«Основная тема, которую я сейчас обсуждаю с тренерами — это как можно чаще проникать в краску. Не хочу называть это проблемой, но именно этого элемента мне не хватало в предыдущих играх... Для меня как для плеймейкера важно облегчать игру партнерам, и в этом может быть мое преимущество. Каждый раз, заходя в краску, я могу видеть всю оборону и понимать, что мы можем выжать из этой ситуации. Так что, думаю, это сейчас главный акцент — насколько часто я могу проникать в трехсекундную зону», — отметил 19-летний баскетболист на канале From The Logo with Jimmer Fredette в YouTube.

Но главное, что в Егора верят. Ранее тренер «Нетс» подчеркивал: Дёмин на 100 процентов является игроком уровня НБА. Задача россиянина — сохранить темп прогресса и продолжать показывать стабильные результаты.

Возможность доказать свою надежность Дёмин получит в следующем матче уже во вторник — «Бруклин» примет «Бостон».

    Александр Овечкин
    НБА
    БК Бруклин Нетс
    БК Вашингтон Уизардс
    Егор Дёмин
