Адвокат Шведа: «Было ожидаемо, что приговор будет обвинительным. Его мягкость — небольшой сюрприз»

Адвокат Алексея Шведа Александр Бойков в интервью «СЭ» прокомментировал решение суда по делу о нападении на баскетболиста.

Ранее пресненский районный суд Москвы приговорил Юсуфа Мирашурова, обвиняемый по делу об избиении призера Олимпиады Алексея Шведа, к трем годам лишения свободы, а также обязал выплатить потерпевшему 500 тысяч рублей.

— Вы удивлены приговором подсудимому?

— Было ожидаемо, что приговор будет обвинительным. Его мягкость — небольшой сюрприз. Мы смотрели видеозаписи, слушали свидетелей. Все произошло в центре Москвы, дело было резонансным. Потерпевший — известный спортсмен, который успешно представлял Россию на Олимпиаде, является лицом российского баскетбола. Странно было увидеть, что с теми людьми, в чьих действиях, на мой взгляд, был состав преступления, обошлись довольно мягко.

— Если почитать комментарии читателей под новостями о деле избиения Шведа, то большинство из них не понимают, почему в деле остался только один обвиняемый.

— Следователь, насколько я помню, говорил, что ему сложно доказать состав преступления по статье «Хулиганство» в действиях молодых людей, которые изначально были фигурантами дела. Хотя любой практикующий юрист в сфере уголовного права, наверное, усомнился бы в этом. Были показания свидетелей и потерпевшего, которые говорили, что конфликт инициировал Рамзин Амирасланов. У нас имелись и видеозаписи, где не слышно разговоров, но понятно, что агрессия между сторонами до какого-то момента отсутствовала. Изначально задирали супругу Алексея, а потом появился Швед (позже вышел из ресторана). Мы видели, что Алексей не был агрессивен, а спокойно подошел к толпе людей. Он никого не толкал, не бил. Узнал, в чем дело. И тут к нему подбежал молодой человек, сделал подсечку, инициировал физический контакт.