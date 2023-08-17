Адвокат Калинов заявил, что баскетболист Спрыгин получит до семи лет за ДТП

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов рассказал, что думает о наказании, которое может грозить баскетболисту команды «Бизоны» Московской баскетбольной лиги Борису Спрыгину за ДТП, совершенное в состоянии алкогольного опьянения.

«Юридическая квалификация его действий будет по статье 264 ч. 2, пункты «а» и «б» — нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью, если это будет доказано. Наказание по данной статье будет от трех до семи лет лишения свободы.

Повторюсь, здесь необходимо будет провести экспертизу пассажирки. И если будет установлено, что ей причинен тяжкий вред здоровью, дело будет возбуждено. И срок — от трех до семи лет, а не два года, как пишут СМИ, потому что это часть 2 статьи 264 УК РФ. Речь идет именно о совершении ДТП, повлекшего причинение тяжкого вреда здоровью, в состоянии алкогольного опьянения с оставлением места ДТП. Поэтому наказание будет таким", — цитирует Калинова «Газета.ru».

16 августа, автомобиль, за рулем которого находился Спрыгин, врезался в дерево в Москве. Водитель сбежал с места аварии и позже был задержан в своей квартире. При этом пострадала его пассажирка. Она была госпитализирована с травмами различной степени тяжести.