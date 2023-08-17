Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Новости
Единая лига ВТБ
Россия
Евролига
Еврокубок
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
НБА
Олимпиада
Юниоры
Статьи
Главная
Баскетбол

Сегодня, 14:47

Адвокат Калинов заявил, что баскетболист Спрыгин получит до семи лет за ДТП

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов рассказал, что думает о наказании, которое может грозить баскетболисту команды «Бизоны» Московской баскетбольной лиги Борису Спрыгину за ДТП, совершенное в состоянии алкогольного опьянения.

«Юридическая квалификация его действий будет по статье 264 ч. 2, пункты «а» и «б» — нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью, если это будет доказано. Наказание по данной статье будет от трех до семи лет лишения свободы.

Повторюсь, здесь необходимо будет провести экспертизу пассажирки. И если будет установлено, что ей причинен тяжкий вред здоровью, дело будет возбуждено. И срок — от трех до семи лет, а не два года, как пишут СМИ, потому что это часть 2 статьи 264 УК РФ. Речь идет именно о совершении ДТП, повлекшего причинение тяжкого вреда здоровью, в состоянии алкогольного опьянения с оставлением места ДТП. Поэтому наказание будет таким", — цитирует Калинова «Газета.ru».

16 августа, автомобиль, за рулем которого находился Спрыгин, врезался в дерево в Москве. Водитель сбежал с места аварии и позже был задержан в своей квартире. При этом пострадала его пассажирка. Она была госпитализирована с травмами различной степени тяжести.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/08/17/21091346.shtml?updated
1
0
Читайте также
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Комментарий Андрея Кириленко — о матче Россия — Польша
«Мы бились до крови»
«По-моему, решающий трехочковый был после пробежки»
«Мы не выполнили задачу»
Кириленко разнес судью матча Россия — Аргентина
Болельщик сборной России прорвался на пресс-конференцию после матча с Аргентиной
Базаревич — об Аргентине и комментариях в сети
«Можем расслабиться и получать удовольствие»
Тараканов — о сборной России на ЧМ
Отжигает лучший игрок матча Россия — Нигерия Воронцевич
Мозгов в "Химках" - угроза ЦСКА?
Болельщики встретили победителей Евролиги
ЦСКА - первый!
Никита Курбанов: "Мы - чемпионы"
Церемония награждения ЦСКА
Безумная радость ЦСКА после победы в Евролиге
ЦСКА: битва за еврокорону
Воронцевич - о финале Евролиги
Армейцам остался шаг до титула
"ЦСКА играл агрессивно, и "Реал" надломился"
ЦСКА vs "Реал": европейская классика
Кино, отдых, настрой. Рецепт подготовки к "Реалу" от Никиты Курбанова
ЦСКА готовится к испытанию "Реалом"
ЦСКА прошел в "Финал четырех"
Колобкову вручили майку сборной России
Evening Practice at VTB Ice Palace
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Умер баскетбольный тренер Владимир Тржескал