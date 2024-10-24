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Баскетбол

Сегодня, 12:35

Агент Шведа: «Алексей вылетел в Китай и на днях подпишет новый контракт»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Алексей Швед.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Официальный представитель Алексея Шведа Обрад Фимич рассказал, что его звездный клиент продолжит карьеру в чемпионате Китая. Это будет второй сезон Шведа в CBA.

«Могу сказать, что Алексей сегодня вылетел в Китай и на днях подпишет новый контракт с клубом CBA, — сказал «СЭ» Фимич. — Переговоры успешно завершены. В условиях искусственной изоляции российского спорта важно, чтобы российские игроки выступали за границей. Причем речь о чемпионате Китая, где выступает много баскетболистов с богатым опытом в НБА. Приятно, что Швед там на первых ролях. Лучшего российского баскетболиста любят болельщики, ценят партнеры, уважают соперники. Надеюсь, что новый сезон сложится для него еще лучше, чем предыдущий».

В прошлом сезоне Швед помог «Шаньси» (команде с небольшим бюджетом) выйти в плей-офф — сделав 10 трипл-даблов и 14 дабл-даблов. Россиянин вошел в топ-3 чемпионата Китая по передачам, признавался игроком месяца в CBA.

Ранее «СЭ» сообщал, что Швед продлит контракт с клубом из Тайюаня. «Шаньси» начали новый сезон с четырех побед в пяти матчах. Сейчас за них выступают четыре легионера: американцы Брэндон Гудвин и Хамиду Диалло, сенегалец Ибраим Файе и представитель Чехии Ондржей Балвин.

Баскетбол
Алексей Швед

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