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Баскетбол

Сегодня, 14:52

Агент Шведа объяснил, почему переговоры с «Шаньси» были такими длительными

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Официальный представитель Алексея Шведа Обрад Фимич сообщил, что российский баскетболист продолжит карьеру в «Шаньси».

Отметим, что клуб из Тайюаня уже сыграл пять матчей в чемпионате Китая-2024/25 (четыре победы и одно поражение).

— Могу подтвердить, что мы продлили контракт с «Шаньси» до конца сезона-2024/25, — подчеркнул «СЭ» Обрад Фимич. — Понимаю, что поклонники таланта Алексея были взволнованы тем, что сезон уже начался, а Шведа нет в заявке команды. Но это легко объяснить. Помимо «Шаньси» мы вели переговоры еще с двумя клубами: «Шанхаем» и «Цзилинь». Они были готовы выкупить права на Шведа у клуба из Тайюаня, но в итоге договориться по сумме байаута не получилось. При этом отмечу, что следующим летом Алексей станет свободным агентом.

— Рассматривали ли мы предложения из других чемпионатов?

— Нет. Изначально у Алексея было желание остаться в CBA. В китайском чемпионате американский стиль баскетбола, с быстрыми переходами из обороны в атаку. Он идеально подходит Шведу. Плюс ему нравится атмосфера на матчах в КНР, полные трибуны почти на каждом матче, дружественное отношение фанатов.

Еще важный момент: в этом году на площадку в третьей и четвертой четверти могут выходить по два легионера. Новое правило точно поможет «Шаньси», так как в концовках Шведу не хватало чуть лучшего напарника в прошлом сезоне.

Алексей Швед

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