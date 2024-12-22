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Альбина Ражева продолжит карьеру в чемпионате Израиля

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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В субботу, 21 декабря, опытная центровая Альбина Ражева (30, 190 см) покинула «Самару» по взаимной договоренности сторон. Как стало известно «СЭ», Ражева покидает российскую Премьер-лигу и в ближайшие дни присоединится к клубу высшего дивизиона чемпионата Израиля «Рамат Хашарон». В восьми сыгранных матчах этого сезона у нового клуба Ражевой три победы и пять поражений (седьмое место).

Альбина присоединилась к «Самаре» летом 2024-го, и сразу зарекомендовала себя как один из важнейших игроков команды. Всего она провела 16 матчей в Премьер-лиге и Кубке России, в среднем набирая 11,4 очка и делая 4,9 подбора.

Ранее центровая сборной России выступала за БК УГМК (2022-2024), венгерский «Дьор» (2021/22) и «Нику» (2020/21).

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