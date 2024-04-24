Швед — об уровне контакта в чемпионате Китая: «Даже пожестче, чем в НБА»

Призер Олимпийских игр, защитник «Шаньси» Алексей Швед в интервью «СЭ» объяснил специфику чемпионата Китая.

— В CBA специфически играют в защите. Могли бы объяснить этот момент?

— В защите тут почти не свистят фолы. Трактовка правил больше похожа на баскетбол 3х3. Ребята играют жестко, порой грязно. Мелкие толчки, если ударили во время броска, то никто свистеть не будет. Дают только суперочевидные нарушения. Уровень контактной борьбы очень высокий. Обсуждали это с американцами, которые также поиграли в НБА, и сошлись во мнении, что в CBA контакт даже пожестче, чем в США. Поэтому когда сборная Китая приезжает на ЧМ или Олимпиаду, то там у них начинаются проблемы. Судьи не дают возможности играть так жестко, как в CBA, подсаживая команду на фолы. А иначе действовать они не умеют.

— С судьями можно обсуждать их решения, или они не говорят на английском?

— Половина судей, кстати, говорит. Есть те, кто знает отдельные фразы. На этом все.

— Вы видели все на клубном уровне, уровне сборных. Вас что-то удивило в CBA?

— Была пара моментов. Например, в команде, за которую выступает Тако Фолл, есть играющий главный тренер. Руководит командой в игровой форме, сам себя меняет. Это прикольно. Болельщики его любят, он много лет выступал за «Нанкин». Вообще их называют TikTok-командой. Они очень активны в плане медиа и популярны во всем Китае.

Еще удивил такой жесткий лимит: всего один легионер на площадке и четыре китайских игрока. В следующем году хотят сделать двух легионеров на площадке в двух четвертях из четырех. Будет еще интереснее.