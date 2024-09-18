Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Новости
Единая лига ВТБ
Россия
Евролига
Еврокубок
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
НБА
Олимпиада
Юниоры
Статьи
Главная
Баскетбол

Сегодня, 09:08

Алексей Швед проведет второй сезон в «Шаньси»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Алексей Швед.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Как стало известно «СЭ», Алексей Швед продолжит выступать за «Шаньси Лунгс» и в ближайшее время продлит контракт с клубом из Тайюань на сезон-2024/25.

Серьезный интерес к российскому защитнику проявлял «Шанхай Шаркс». Однако клуб из финансового центра Китая мог подписать Шведа только в том случае, если от его услуг откажется «Шаньси» (согласно правилам по переходам в CBA). В «Лунгс» же решили сохранить своего лидера.

В своем первом сезоне в чемпионате Китая бронзовый призер Олимпиады-2012, чемпион Евролиги вывел команду с небольшим бюджетом в плей-офф, сделав 10 трипл-даблов и 14 дабл-даблов. Причем почти всю концовку сезона россиянин провел с незалеченной травмой. Также Швед успел установить рекорд CBA: шесть точных трехочковых за одну четверть.

Баскетбол
Алексей Швед

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Украинский боксер Александр Усик был задержан в аэропорту Кракова
Сидни Кросби продлил контракт с «Питтсбургом» на два года
По вопросам эвакуации в Торопецком округе Тверской области открыли горячую линию
Наркотики? Допинг? Налоги? ДТП? Украинского боксера Александра Усика арестовали в польском аэропорту. Что происходит
Дипломат рассказал о ссоре Зеленского с главой МИД Польши Сикорским
Москвич за два дня перевел мошенникам почти 17 млн рублей
Сегодня
Вчера
Неделя