Алексей Швед провел первую тренировку в «Шаньси» и вскоре может дебютировать в CBA

Российский защитник Алексей Швед в четверг вечером, 26 октября, добрался до города Тайюань, а в пятницу, 27 октября, провел первую индивидуальную тренировку в расположении своей новой команды — «Шаньси».

По информации «СЭ», Алексей не примет участия в ближайшем матче «Шаньси» с «Бэйцзин» в воскресенье, 29 октября. Швед адаптируется в новой стране и еще ждет открепительный документ от Российской федерации баскетбола (РФБ).

Велика вероятность, что 34-летний россиянин дебютирует в чемпионате Китая 2 ноября в выездном матче с «Шаньдун».

Швед — дважды лучший снайпер Евролиги (2017/18, 2020/21), а также Евробаскета-2017. Последние два сезона Алексей провел в составе ЦСКА, став серебряным и бронзовым призером Лиги ВТБ.