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Баскетбол

Сегодня, 14:15

Швед — о своем будущем: «Высокий процент, что я останусь в Китае»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Призер Олимпийских игр, защитник «Шаньси» Алексей Швед в интервью «СЭ» рассказал о жестком календаре чемпионата Китая и переговорах своего агента о новом контракте с рядом клубов CBA.

— Готовы остаться в СBA?

— Мой агент разговаривает с «Шаньси», с другими китайскими клубами, которые интересуются насчет следующего сезона. Думаю, есть высокий процент, что я останусь. Но в целом Обрад [Фимич] разговаривает с клубами и из других чемпионатов. Уверен, что предложений будет больше, чем прошлым летом.

— Довольно короткий сезон в Китае можно назвать очевидным плюсом?

— Думаю, это одна из причин, почему в Китае играет так много сильных иностранцев. За полгода можно заработать хорошие деньги и около пяти месяцев проводить много времени со своей семьей. В Европе с этим гораздо жестче. Ты заканчиваешь сезон в начале июня, а в конце августа уже приезжаешь на сборы. Времени на родных почти не остается. При этом нельзя сказать, что в Китае ты получаешь легкие деньги. Выше я говорил, что немногие легионеры задерживаются в CBA. Посмотрите на наш график игр.

— Он непростой...

— За месяц мы сыграли 14 игр, то есть выходили на официальный матч через день. Такой календарь очень похож на НБА. С той лишь разницей, что в Китае баскетболисты еще и тренируются каждый день. В США много игр, но тренировки короткие и легкие. А тут и играешь часто, и проводишь полноценные занятия каждый день. Выходные — очень редкое явление. Был период, когда за 2,5 месяца не было ни одного выходного. Игровые тренировки сменялись занятиями по ОФП. Только после китайского Нового года стало полегче.

Алексей Швед в&nbsp;матче за &laquo;Шаньси&raquo;. «Когда я набирал очки, на весь зал включали «Катюшу». Швед — о рекорде СBA, любви китайских фанатов и судебном процессе
Баскетбол
Алексей Швед
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