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Баскетбол

22 августа, 22:58

Кириленко: «Переговоры РФБ с Колумбией проходили через официальные каналы связи»

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Глава Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал ситуацию с приглашением сборной Колумбии на Кубок дружбы, проходящий в Перми.

Ранее Федерация баскетбола Колумбии заявила, что не отправляла свою национальную команду на турнир в Россию. При этом в организации подчеркнули, что намерены предпринять шаги за несанкционированное использование имени и логотипа сборной.

Баскетболисты &laquo;Сборной Колумбии&raquo; перед матчем с &laquo;Пармой&raquo;. Неизвестные баскетболисты проиграли «Парме» с разницей в 102 очка. Они выдают себя за сборную Колумбии

«Все наши взаимодействия со сборной Колумбии проходили исключительно через официальные каналы связи. На момент отправки сборной все контакты были установлены с легитимным президентом федерации, что подтверждено соответствующими документами и информацией, доступной на официальном сайте FIBA», — приводит слова Кириленко ТАСС.

FONBET Кубок Дружбы по баскетболу проходит в Перми с 21 по 25 августа. В турнире принимают участие национальная мужская сборная России по баскетболу, БК «Парма», а также команды Венесуэлы и Колумбии.

Баскетбол
Андрей Кириленко
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