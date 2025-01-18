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Баскетбол

Сегодня, 15:30

Mash: погибшего баскетболиста Тимму подозревают в участии в договорных матчах

Янис Тимма.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Самоубийство баскетболиста Яниса Тиммы может быть связано с участием в договорных матчах, утверждает Telegram-канал Mash. По данным источника, незадолго до смерти спортсмен начал сотрудничать с игроками букмекерских контор из Азербайджана, но позднее они что-то не поделили.

Янис Тимма. «Самоубийство Тиммы могло быть подстроено». Новая порция хейта о гибели баскетболиста

Ранее стало известно, что предварительные выводы судебно-медицинской экспертизы в Латвии допустили, что самоубийство бывшего мужа певицы Анны Седоковой могло быть подстроено. Тело Тиммы нашли в центре Москвы 17 декабря.

Источник: Mash
Янис Тимма
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