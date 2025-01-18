Mash: погибшего баскетболиста Тимму подозревают в участии в договорных матчах

Самоубийство баскетболиста Яниса Тиммы может быть связано с участием в договорных матчах, утверждает Telegram-канал Mash. По данным источника, незадолго до смерти спортсмен начал сотрудничать с игроками букмекерских контор из Азербайджана, но позднее они что-то не поделили.

Ранее стало известно, что предварительные выводы судебно-медицинской экспертизы в Латвии допустили, что самоубийство бывшего мужа певицы Анны Седоковой могло быть подстроено. Тело Тиммы нашли в центре Москвы 17 декабря.