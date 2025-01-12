Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Новости
Единая лига ВТБ
Россия
Евролига
Еврокубок
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
НБА
Олимпиада
Юниоры
Статьи
Главная
Баскетбол

Сегодня, 18:29

Баскетболистка за неделю на Onlyfans заработала больше, чем за карьеру в НБА

Игнат Заздравин
Корреспондент
Лиз Кэмбидж.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Бывшая баскетболистка женской НБА Лиз Кэмбидж за неделю на сайте OnlyFans заработала больше, чем за спортивную карьеру, сообщает Daily Mail.

По информации источника, максимальный доход спортсменки в НБА составлял около 220 тысяч долларов в год. При этом на платформе для взаимодействия с платными подписчиками Кэмбидж получает более 1,5 миллиона долларов в год.

33-летняя Кэмбидж четырежды принимала участие в Матче всех звезд женской НБА. Кроме того, австралийка становилась бронзовым призером Олимпиады в Лондоне.

С 2024 года Кэмбидж играет в китайском «Сычуань Юанда».

Баскетбол
Читайте также
СМИ сообщили о снятии с рейса в США Хабиба Нурмагомедова
Первая ракетка России Медведев оценил свои шансы на Australian Open
UFC 311 под угрозой срыва из-за пожаров в Лос-Анджелесе
В Кемерово мужчина из-за ревности избил беременную сотрудницу магазина
Экс-глава МИД Украины Кулеба отговорил сына вступать в ВСУ
Гусев прибил СКА. Что произошло в КХЛ 11 января
Сегодня
Вчера
Неделя