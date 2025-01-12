Баскетболистка за неделю на Onlyfans заработала больше, чем за карьеру в НБА

Бывшая баскетболистка женской НБА Лиз Кэмбидж за неделю на сайте OnlyFans заработала больше, чем за спортивную карьеру, сообщает Daily Mail.

По информации источника, максимальный доход спортсменки в НБА составлял около 220 тысяч долларов в год. При этом на платформе для взаимодействия с платными подписчиками Кэмбидж получает более 1,5 миллиона долларов в год.

33-летняя Кэмбидж четырежды принимала участие в Матче всех звезд женской НБА. Кроме того, австралийка становилась бронзовым призером Олимпиады в Лондоне.

С 2024 года Кэмбидж играет в китайском «Сычуань Юанда».