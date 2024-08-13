Баскетболистки курского «Динамо» будут готовиться к новому сезону за пределами региона

Пресс-атташе курского «Динамо» Степан Данекин рассказал, что баскетболистки команды начнут готовиться к новому сезону вне региона.

Ранее в Курской, Белгородской и Брянской областях были отменены все массовые мероприятия для обеспечения безопасности граждан.

«Наша основная команда «Динамо», которая играет в премьер-лиге, на этой неделе только выходит из отпуска. Игроки сначала пройдут медицинский осмотр за пределами Курска, по всей видимости, в Москве или Московской области. Все три наши команды, которые входят в структуру клуба, будут готовиться к сезону за пределами областного центра. Например, в Подмосковье сейчас находится наша молодежная команда «Динамо-Фарм», — приводит слова Данекина РИА «Новости Спорт».

Новый сезон чемпионата России начнется в октябре. Перед началом минувшего розыгрыша курское «Динамо» проводило подготовку в Подмосковье.