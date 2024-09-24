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Баскетбол

Сегодня, 16:55

Баскетбольный клуб из Боснии поселил игрока на территории городской тюрьмы

Владислав Маслов
Корреспондент
Фото Global Look Press
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Баскетболист боснийского клуба «Сутьеска» Фока, который выступает во втором по силе дивизионе страны, будет жить на территории городской тюрьмы. Об этом сообщает портал Basket News.

Игрок будет проживать в ресторане при здании тюрьмы, который рассчитан на 26 мест, отмечается на официальном сайте исправительного учреждения. Кроме того, на территории размещаются слесарная мастерская, мебельная фабрика и типография. Имя баскетболиста не называется. Клуб утверждает, что такое решение было принято из-за высоких цен на аренду жилья.

«В период высоких арендных ставок в нашем городе это значительно облегчит работу клуба и поспособствует его дальнейшему развитию. Спасибо вам за вашу поддержку«, — говорится в соцсетях «Сутьески».

Клуб также поблагодарил администрацию тюрьмы за содействие и поддержку. Первоначально в заявлении утверждалось, что там будут размещены несколько игроков, однако спустя 3 дня оно было отредактировано.

В сезоне-2023/24 «Сутьеска» заняла 8 место в турнире первой лиги Республики Сербской. Победитель этой лиги переходит в чемпионат Боснии по баскетболу — высший уровень в местной системе лиг. На предприятии также есть слесарь, мебельная фабрика и типография.

Источник: Basket News
Баскетбол

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