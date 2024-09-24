Баскетбольный клуб из Боснии поселил игрока на территории городской тюрьмы

Баскетболист боснийского клуба «Сутьеска» Фока, который выступает во втором по силе дивизионе страны, будет жить на территории городской тюрьмы. Об этом сообщает портал Basket News.

Игрок будет проживать в ресторане при здании тюрьмы, который рассчитан на 26 мест, отмечается на официальном сайте исправительного учреждения. Кроме того, на территории размещаются слесарная мастерская, мебельная фабрика и типография. Имя баскетболиста не называется. Клуб утверждает, что такое решение было принято из-за высоких цен на аренду жилья.

«В период высоких арендных ставок в нашем городе это значительно облегчит работу клуба и поспособствует его дальнейшему развитию. Спасибо вам за вашу поддержку«, — говорится в соцсетях «Сутьески».

Клуб также поблагодарил администрацию тюрьмы за содействие и поддержку. Первоначально в заявлении утверждалось, что там будут размещены несколько игроков, однако спустя 3 дня оно было отредактировано.

В сезоне-2023/24 «Сутьеска» заняла 8-е место в турнире первой лиги Республики Сербской. Победитель этой лиги переходит в чемпионат Боснии по баскетболу — высший уровень в местной системе лиг. На предприятии также есть слесарь, мебельная фабрика и типография.