БК «Пари НН» сыграет в честь своего 15-летия в бумерской и зумерской форме

Баскетбольный клуб «Пари НН», которому исполняется 15 лет, подготовил несколько сюрпризов для болельщиков при поддержке своего титульного спонсора — букмекерской компании PARI. В ближайших матчах против «Самары» и УНИКСа команда примерит два новых комплекта формы.

За 15 лет существования у «Пари НН» успело вырасти новое поколение болельщиков. Они чилят на вписках и не всегда выкупают стиль общения тех, кто постарше. Вечной битве бумеров и зумеров и будут посвящены предстоящие игры, и это плюс вайб.

БК «Пари НН».

9 декабря на матч против «Самары» баскетболисты выйдут в мятном комплекте, а с УНИКСом зарубятся в черном 15 декабря. Первый вариант экипировки создан в бумерской стилистике и отдает дань уважения языку предыдущего поколения болельщиков в цивильных прикидах — тех, что видели «Пари НН» еще в 2009-м. Второй комплект демонстрирует примеры зумерского сленга.

«Хочу поздравить клуб и болельщиков с 15-летием. Болельщики для любой команды — это база. Играем и отдаем все силы для них и надеемся, что на трибунах всегда будет преобладать позитивный фанатский вайб», — поделился Михаил Вельмужов, генеральный директор баскетбольного клуба «Пари НН».

БК «Пари НН».

Также каждый сможет зайти на специальный сайт с датой матча и попытаться угадать значение зумерских и бумерских слов. Призовой фонд игры составит 1 000 000 рублей в виде фрибетов. Их разделят между собой первые 1000 пользователей, которые правильно ответят на вопросы теста.