16 октября, 08:18

Британской федерации баскетбола запрещено формировать мужскую сборную

Международная федерация баскетбола (ФИБА) временно запретила Британской федерации баскетбола создавать мужскую национальную сборную, сообщила пресс-служба ФИБА.

Такое решение было принято в рамках расследования проблем управления и нарушений нормативных требований в соревнованиях мужских баскетбольных клубов.

Запрет будет действовать до тех пор, пока не будут решены все организационные вопросы. Кроме того, Британская федерация баскетбола лишилась права выдавать лицензии и организовывать национальные соревнования для мужских баскетбольных клубов.

  Артемон Доберманов

    16.10.2025

    16.10.2025

