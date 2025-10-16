Британской федерации баскетбола запрещено формировать мужскую сборную

Международная федерация баскетбола (ФИБА) временно запретила Британской федерации баскетбола создавать мужскую национальную сборную, сообщила пресс-служба ФИБА.

Такое решение было принято в рамках расследования проблем управления и нарушений нормативных требований в соревнованиях мужских баскетбольных клубов.

Запрет будет действовать до тех пор, пока не будут решены все организационные вопросы. Кроме того, Британская федерация баскетбола лишилась права выдавать лицензии и организовывать национальные соревнования для мужских баскетбольных клубов.