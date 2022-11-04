«Бруклин» отстранил Ирвинга за продвижение антисемитского фильма и нежелания извинятся

Защитник БК «Бруклина» Кайри Ирвинг дисквалифицирован как минимум на 5 матчей за продвижение антисемитского фильма.

«Последние несколько дней мы предпринимали неоднократные попытки достучаться до Кайри Ирвинга, чтобы помочь ему понять, насколько вредны и опасны его слова и действия, начиная с публикации им ссылки на фильм, демонстрирующий ненависть к евреям. Мы убеждены, что в этой сложной ситуации было правильно объяснить, почему он поступил неверно. И нам казалось, что вместе нам удалось прийти к пониманию того, что нужно искоренять ненависть и нетерпимость. Сегодня мы были разочарованы тем, что, получив возможность высказаться перед журналистами, Кайри не стал прямо говорить, что у него нет антисемитских предубеждений, как и не признал того, что этот фильм пропагандирует ненависть к евреям. Такая возможность у него была не в первый раз, но он вновь ей не воспользовался», — говорится в заявлении команды в соцсетях.

Также в клубе заявили, что их сильно тревожит нежелание игрока высказаться против антисемитизма, так как это идет в разрез с ценностями клуба и наносит вред команде.

«Соответственно мы считаем, что в данный момент он не может ассоциироваться с «Бруклином». Мы приняли решение, что Кайри будет отстранен с вычетом зарплаты, пока он не предпримет ряд действий, которые бы исправили причиненный им вред. Это отстранение продлится не менее пяти матчей», — говорится в заявлении.

Ирвинг и «Бруклин» договорились пожертвовать 500 тысяч долларов на образовательные программы после поста баскетболиста с отсылкой к фильму «От евреев к неграм: разбудите черную Америку», который содержит антисемитские клише. Игрок в первое время решил не удалять пост, поскольку не считал это продвижением фильма.

Отвечая на вопросы журналистов Ирвинг, заявил, что он не может быть антисемитом, зная откуда он родом. По его словам, он уважает все слои общества.