ЦСКА объявил о возвращении форварда Курбанова к тренировкам с командой

ЦСКА объявил о возвращении форварда к Никиты Курбанова к тренировкам с командой.

«Баскетболист отбыл трехмесячную дисквалификацию за употребление запрещенной субстанции», — говорится в заявлении.

Сегодня, 23 января, Курбанов прошел обследование в московской клинике. После разрешения медиков ре вернется к тренировкам с одноклубниками.

18 января стал известно, что РУСАДА дисквалифицировало 37-летнего баскетболиста на три месяца. В его допинг-пробе были найдены следы кокаина. Срок отсранения закончится 20 января 2024 года.

Президент ЦСКА Андрей Ватутин заявил, что Курбанов сделал ошибку, подвел клуб, партнеров по команде и болельщиков, и это урок для всех баскетболистов и спортсменов.

27 октября 2023 года Курбанов приостановил спортивную карьеру. Помимо ЦСКА он играл за «Локомотив-Кубань», УНИКС и «Спартак» (СПБ). С армейцами форвард 7 раз становился чемпионой Единой лиги ВТБ.