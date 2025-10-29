Видео
29 октября, 14:27

«Цзилинь» интересуется Алексеем Шведом

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Как стало известно «СЭ», российский защитник Алексей Швед может вернуться в чемпионат Китая. Интерес к защитнику проявляет «Цзилинь Тайгерс». В прошлом сезоне клуб из одноименного города не смог попасть в плей-офф, заняв 14-е место в регулярке.

Год назад «Цзилинь» также интересовался Шведом, но команда не смогла договориться по сумме бай-аута с «Шаньси». «Другие команды CBA хотели подписать меня летом 2024-го и в начале осени, но «Шаньси» владел моими правами в Китае на сезон-2024/25. Клуб просто хотел получить за меня большие деньги. «Цзилинь» и «Шанхай» предлагали им другие финансовые условия плюс китайского игрока, но они отказались. Меня в итоге подписали, а позже убрали из состава [«Шаньси»], чтобы я не достался конкурентам», — объяснял «СЭ» ситуацию сам Швед в феврале 2025-го.

В этот раз никаких ограничений нет. Алексей может присоединиться к «Цзилинь» в статусе свободного агента.

После ухода из «Шаньси» Швед подписал контракт с «Зенитом» и здорово помог сине-бело-голубым во второй части сезона Единой лиги ВТБ-2024/25. После прихода защитника петербургский клуб выдал рекордную победную серию из 25-ти матчей. Также Швед стал главным героем решающей седьмой игры полуфинала с «Локомотивом-Кубань», набрав 8 очков в заключительной четверти. В финальной серии с ЦСКА Алексей получил травму в третьей игре серии, но продолжал выходить на паркет и приносить много пользы своему коллективу (17 очков — в пятой игре, 9 — в шестой).

  • Tim Lestrigonov

    Странно, что он до сих пор без работы в октябре

    29.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Полу-баскетболист с трусливенькой репутацией, всегда приносил много вреда любой из команд, где оказывался.

    29.10.2025

    Алексей Швед
