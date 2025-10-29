«Цзилинь» интересуется Алексеем Шведом

Как стало известно «СЭ», российский защитник Алексей Швед может вернуться в чемпионат Китая. Интерес к защитнику проявляет «Цзилинь Тайгерс». В прошлом сезоне клуб из одноименного города не смог попасть в плей-офф, заняв 14-е место в регулярке.



Год назад «Цзилинь» также интересовался Шведом, но команда не смогла договориться по сумме бай-аута с «Шаньси». «Другие команды CBA хотели подписать меня летом 2024-го и в начале осени, но «Шаньси» владел моими правами в Китае на сезон-2024/25. Клуб просто хотел получить за меня большие деньги. «Цзилинь» и «Шанхай» предлагали им другие финансовые условия плюс китайского игрока, но они отказались. Меня в итоге подписали, а позже убрали из состава [«Шаньси»], чтобы я не достался конкурентам», — объяснял «СЭ» ситуацию сам Швед в феврале 2025-го.



В этот раз никаких ограничений нет. Алексей может присоединиться к «Цзилинь» в статусе свободного агента.



После ухода из «Шаньси» Швед подписал контракт с «Зенитом» и здорово помог сине-бело-голубым во второй части сезона Единой лиги ВТБ-2024/25. После прихода защитника петербургский клуб выдал рекордную победную серию из 25-ти матчей. Также Швед стал главным героем решающей седьмой игры полуфинала с «Локомотивом-Кубань», набрав 8 очков в заключительной четверти. В финальной серии с ЦСКА Алексей получил травму в третьей игре серии, но продолжал выходить на паркет и приносить много пользы своему коллективу (17 очков — в пятой игре, 9 — в шестой).