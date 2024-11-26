ДоброFON перечислил 700 тысяч рублей на благотворительность по итогу Кубка Дружбы

Ставки
Сегодня, 14:45
Символический чек директору благотворительного фонда «Игра» Марии Климашкиной передал генеральный директор FONBET Сергей Анохин на церемонии закрытия турнира.
Букмекерская компания FONBET не первый год работает со сборной России по баскетболу и поддерживает ее выступления на международных матчах. В течение трех игровых дней в турнире работали зоны FONBET и ДоброFON, где каждый имел возможность принять участие в благотворительных активностях. Все желающие за 50 рублей могли сделать «Бросок на Добро», а ДоброFON за каждое попадание добавлял от себя 500 рублей. Всего удалось собрать более 200 000 рублей.
В перерывах матчей известные баскетболисты пытались забросить «ДоброМяч» в корзину с центра площадки. Проект «ДоброМяч» представляет собой разработку специального баскетбольного мяча, который несет добро. За счет данного проекта от благотворительной программы ДоброFON и JOGEL множество спортивных школ получат качественный спортивный инвентарь, а нуждающиеся — надежду!
FONBET Кубок Дружбы проходил в московском «Баскет Холле» с 22 по 24 ноября. За главный приз соревнований боролись национальные команды России, Туниса и Ливии. Сборная России уверенно обыграла гостей из Африки и стала победителем турнира.
18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).