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Сегодня, 14:40

«ДоброFON» перечислил миллион рублей благотворительным фондам Перми

FONBET Кубок дружбы.
Фото РФБ
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Баскетбольный турнир FONBET Кубок Дружбы, в котором принимали участие команды Колумбии, Венесуэлы, БК «Парма» и сборная России, завершился в Перми. Все дни соревнований сопровождались благотворительными активностями от программы «ДоброFON» в поддержку фонда «Берегиня», помогающего семьям с тяжелыми диагнозами у детей.

Значительную часть средств помог собрать аукцион футболок команд — участников турнира с автографами игроков. По итогам благотворительной акции «ДоброFON» направил в фонд «Берегиня» 500 000 рублей.

Также в рамках турнира прошел Матч друзей, где известные баскетболисты объединились для поддержки детей-сирот. В игре приняли участие президент РФБ Андрей Кириленко, Виталий Фридзон, Сергей Моня, президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко, президент баскетбольной федерации Венесуэлы Хэнсони Коелло и многие другие. Матч между командами «Урал» и «Грейт» завершился дружеской ничьей 98:98.

Участники матча вместе с благотворительной программой «ДоброFON» пожертвовали 500 000 рублей общественной организации «Солнечный круг», которая помогает детям-сиротам находить семьи и наставников в регионе.

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Баскетбол
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