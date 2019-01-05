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Баскетбол

5 января 2019, 11:47

"Движение вверх" - самый кассовый фильм 2018 года в России

Никита Коновалов
Корреспондент
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Фильм "Движение вверх" стал самым популярным фильмом 2018 года в России. Спортивная драма о победе сборной СССР по баскетболу в финале Олимпиады-1972 собрала в прокате 2,8 миллиарда рублей. Всего фильм посетили 11,5 миллиона зрителей.

 
Кадр из фильма &quot;Движение вверх&quot;. Фильм "Движение вверх". Что правда, а что вымысел

"Движение вверх" существенно обошло фильм "Веном", занявший второе место при 1,9 миллиарда рублей сборов и 7,1 миллиона зрителей.

Тройку замкнул еще один фильм о супергероях - "Мстители: Война бесконечности" (1,8 миллиарда сборов, 6,6 миллиона зрителей).

Четвертое место занял фильм по вселенной Гарри Поттера "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда" (1,5 миллиарда рублей, 5,4 миллиона зрителей).

Пятерку замкнул еще один фильм о спорте - драма "Лед" (1,4 миллиарда рублей сборов, 6 миллионов зрителей).

Источник: https://iz.ru/830676/2019-01-03/fond-kino-nazval-samye-populiarnye-filmy-v-2018-godu
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