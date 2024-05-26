Еремин считает, что победитель Единой лиги ВТБ определится в седьмом матче финальной серии

Советник президента УНИКСа Станислав Еремин поделился ожиданиями от предстоящей финальной серии Единой лиги ВТБ между казанцами и ЦСКА.

«Серия будет очень упорной и интересной. С одной стороны, мы хотим доказать, что наш прошлогодний успех не был случайностью, но и армейцы хотят вернуть себе титул. Думаю, серия может затянуться и дойти до седьмого матча», — сказал Еремин ТАСС.

Финальная серия до четырех побед стартует в воскресенье, 26 мая, в Казани. УНИКС является действующим победителем турнира.