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Сегодня, 15:56

Еремин считает, что победитель Единой лиги ВТБ определится в седьмом матче финальной серии

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Советник президента УНИКСа Станислав Еремин поделился ожиданиями от предстоящей финальной серии Единой лиги ВТБ между казанцами и ЦСКА.

«Серия будет очень упорной и интересной. С одной стороны, мы хотим доказать, что наш прошлогодний успех не был случайностью, но и армейцы хотят вернуть себе титул. Думаю, серия может затянуться и дойти до седьмого матча», — сказал Еремин ТАСС.

Финальная серия до четырех побед стартует в воскресенье, 26 мая, в Казани. УНИКС является действующим победителем турнира.

Источник: ТАСС
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