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Сегодня, 04:34

Пашутин: «Наша основная задача — вывести нашу команду на пик своей формы к первой официальной игре»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин прокомментировал победу над сборной Колумбии (155:53) на Кубке дружбы.

«Предсезонная подготовка в полном разгаре, мы провели 5 циклов. Много было физической подготовки и работы на стадионе. Но в связи с тем, что мы играем на этой стадии ранний турнир, соответственно, и тактически стали готовиться чуть раньше. Ребята находятся под нагрузкой, но, тем не менее, наша основная задача — вывести нашу команду на пик своей формы к первой официальной игре нового сезона.

Сейчас у нас очень много новичков, много ребят, которые играли за сборные России или являются кандидатами в национальную команду — Самсон Руженцев, Саша Шашков, Тимофей Якушин, Стас Ильницкий. Плюс два наших новых американца — опытные Гарретт Нэвелс и Ройс Хэмм. Из этих игроков должна получиться достаточно сильная команда», — цитирует пресс-служба РФБ Пашутина.

Кубок дружбы проходит с 21 по 25 августа в Перми. В нем также принимают участие сборные России и Венесуэлы.

Источник: Официальный сайт РФБ
БК Парма (Пермь)
Евгений Пашутин
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Федерация баскетбола Колумбии не отправляла сборную страны в Россию на Кубок дружбы