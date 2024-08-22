Федерация баскетбола Колумбии не отправляла сборную страны в Россию на Кубок дружбы

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Федерация баскетбола Колумбии на своей странице в социальной сети X опубликовала сообщение, в котором говорится, что национальную команду страны не отправляли в Россию на Кубок дружбы.
«Федерация баскетбола Колумбии сообщает, что через цифровые СМИ было объявлено о предполагаемом участии сборной в Кубке дружбы России. В связи с этим заявляем следующее:
1. Федерация баскетбола Колумбии так и не получила официального приглашения на участие в Кубке дружбы.
2. Федерация баскетбола Колумбии не давала разрешения ни одному клубу или учебно-тренировочной школе страны на участие в Кубке дружбы.
3. Федерация баскетбола Колумбии подаст в суд за неправомерное использование своего изображения или логотипа без предварительного разрешения.
Большое спасибо», — говорится в пресс-релизе.
Кубок дружбы проходит с 21 по 25 августа в Перми. В нем также принимают участие сборная России, сборная Венесуэлы и «Парма».
В среду, 21 августа, сборная Колумбии с крупным счетом проиграла "Парме" (53:155).