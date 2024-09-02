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Баскетбол

Сегодня, 00:41

Федерация баскетбола Украины пожизненно дисквалифицировала тренера и игрока за побег

Сергей Разин
корреспондент
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Федерация баскетбола Украины (ФБУ) пожизненно дисквалифицировала тренера национальной команды Артема Слипенчука и игрока Артема Покоенко, сообщает РИА «Новости».

Слипенчук и Покоенко не вернулись в Украину после учебно-тренировочных сборов. Исполком ФБУ принял решение дисквалифицировать обоих, так как в условиях мобилизации в Украине действуют жесткие ограничения на пересечение границ лицами мужского пола.

Артем Слипенчук. Украинского тренера дисквалифицировали за бегство из страны. Таких случаев уже три сотни

34-летний Слипенчук ранее был главным тренером «Кривбасса» и молодежной сборной Украины. 20-летний Покоенко в прошлом сезоне Суперлиги играл за «Запорожье»

Ранее в марте тренер по физподготовке одесского «Черноморца» Игорь Касьяненко не вернулся в Украину после сборов команды в Турции.

Источник: РИА Новости
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