Федерация баскетбола Украины пожизненно дисквалифицировала тренера и игрока за побег

Федерация баскетбола Украины (ФБУ) пожизненно дисквалифицировала тренера национальной команды Артема Слипенчука и игрока Артема Покоенко, сообщает РИА «Новости».

Слипенчук и Покоенко не вернулись в Украину после учебно-тренировочных сборов. Исполком ФБУ принял решение дисквалифицировать обоих, так как в условиях мобилизации в Украине действуют жесткие ограничения на пересечение границ лицами мужского пола.

34-летний Слипенчук ранее был главным тренером «Кривбасса» и молодежной сборной Украины. 20-летний Покоенко в прошлом сезоне Суперлиги играл за «Запорожье»

Ранее в марте тренер по физподготовке одесского «Черноморца» Игорь Касьяненко не вернулся в Украину после сборов команды в Турции.