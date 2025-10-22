ФИБА может разрешить израильским баскетбольным клубам и сборным проводить матчи дома с февраля 2026 года

Президент Европейской федерации баскетбола (ФИБА) Хорхе Гарбахоса сообщил главе Израильской баскетбольной ассоциации Амосу Фришману, что израильские сборные и клубы могут начать проводить матчи турниров под эгидой ФИБА на своих площадках с февраля 2026 года, утверждает i24NEWS.

Ожидается, что этот вопрос будет рассмотрен на заседании ФИБА в конце ноября — начале декабря 2025 года.

Израильские баскетбольные сборные и клубы проводят домашние матчи в международных турнирах на нейтральных площадках с октября 2023 года из-за конфликта с Палестиной.

21 октября стало известно, что Евролига одобрила проведение матчей на территории Израиля с 1 декабря. Турнир проводится не под эгидой ФИБА.

(Эли Швидлер)