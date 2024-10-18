FONBET продлил титульное партнерство с РФБ на год

Церемония подписания обновленного соглашения состоялась в рамках международного спортивного форума «Россия — спортивная держава» при участии генерального директора FONBET Сергея Анохина и президента Российской Федерации баскетбола Андрея Кириленко.

Согласно условиям обновленного контракта, букмекер продолжит выступать титульным спонсором соревнований, проходящих под эгидой РФБ, — премьер-лиги и Кубка России среди женских команд, а также суперлиги и высшей лиги среди мужских и женских команд. Соглашение подразумевает реализацию эксклюзивных спонсорских прав и проведение совместных активностей, направленных на популяризацию баскетбола в стране.

В рамках подписания соглашения был также дан старт проекту Добромяч, который будет интегрирован на матчах мужской суперлиги и женской премьер-лиги при поддержке благотворительной программы ДоброFON и производителя баскетбольных мячей J?GEL. Проект будет направлен на помощь подопечным фонда ИГРА, который помогает детям с двигательными нарушениями.

«Мы рады объявить о продлении сотрудничества с Российской Федерацией Баскетбола. Под руководством Андрея Кириленко федерация развивается быстрыми темпами и проделывает огромную работу в развитии баскетбола в стране. Отдельно отмечу, что наша благотворительная программа ДоброFON теперь будет интегрирована в соревнования РФБ, и мы также благодарны компании J?GEL за прекрасно произведенный мяч и совместную работу», — отметил генеральный директор FONBET Сергей Анохин.

«Хочется поблагодарить наших партнеров из FONBET за огромное количество совместно реализуемых проектов, а также отдельно — за «ДоброFON», благодаря которому проект «тихий!баскетбол» вышел на новый уровень и заиграл новыми красками. Уверен, что впереди нас ждет максимально плодотворное сотрудничество», — президент Российской Федерации баскетбола заявил Андрей Кириленко.

Ранее FONBET стал генеральным партнером Федерации падела России.

Бонус до 15 000 рублей без депозита в FONBET! Испытай удачу и включайся в игру