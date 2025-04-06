Фридзон заявил, что это, вероятно, его последний сезон в профессиональной карьере

Призер Игр-2012, чемпион Евролиги, единственный чемпион Лиги ВТБ в составе трех разных клубов Виталий Фридзон в интервью «СЭ» подчеркнул, что устал от баскетбола.

— Давайте обсудим и ваш сезон, который вы провели в роли играющего президента «Десны».

— Сезон тяжелый. Новая команда, которую мы собирали с нуля. Большинство игроков брали в последний момент. Считаю, что в целом выступили удачно, заняли пятое место в регулярке. Я травмировался не вовремя, но игроки и тренеры сплотились и смогли выйти в плей-офф. Там нам попалась сильная команда. Уступили в серии и теперь будем играть за 5-8 место. Самое же главное, что мы самая посещаемая команда в Брянской области. Пошла сумасшедшая популяризация баскетбола, хотя это только наш первый год.

— Какая средняя посещаемость?

— 1000-1200 человек. Для Высшей лиги это серьезно. Не на все матчи Единой лиги столько приходит. У нас есть заинтересованный спонсор, губернатору интересен баскетбол. Я надеюсь, что мы будем только развиваться. Понятно, что, возможно, ажиотаж связан с моей персоной. Люди хотят посмотреть мои последние матчи вживую, но не только. У нас отличная атмосфера в зале, много интересных активностей для детей и их родителей. Я этого и хотел, чтобы шла популяризация в Брянске и во всей области.

— Вы продолжите быть играющим президентом в следующим сезоне?

— Думаю, что играю последний сезон. Вероятно, полностью сосредоточусь на роли президента, но не хочу загадывать. Вдруг я еще надумаю поиграть. Вы же знаете мою страсть к баскетболу.