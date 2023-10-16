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Баскетбол

Сегодня, 12:31

Гендиректор ЕКЛ о Суперкубке-2023: «Все иностранные клубы откликнулись на приглашение с благодарностью»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Генеральный директор Единой Континентальной Лиги по баскетболу 3х3 Александр Фомин рассказал о приглашении иностранных команд на Суперкубок-2023, который пройдет в Перми 19 октября.

В восьмерку команд-участниц Суперкубка ЕКЛ 3х3 в этом году вошли: «Бионорд», Inanomo (обе – Россия), Krupanj (Сербия), Team Milano (Италия), Sao Paulo DC (Бразилия), Anta (Казахстан), Huifu (Китай) и «Минск-Беларусь».

«Бренд ЕКЛ 3х3 всем хорошо известен, у нас отличная репутация, – подчеркнул в интервью «Известиям» Александр Фомин. – Несмотря на все произошедшие события и почти полную отмену российского спорта, мы находимся на связи со всеми ведущими командами мира и коллегами. Многие ждут нашего возвращения на международную арену. Пока это невозможно из-за геополитической обстановки. Все команды, которые мы пригласили на Суперкубок в Перми (только вдумайтесь, это команды из Сербии, Китая, Италии, Бразилии, Казахстана и Белоруссии), откликнулись с огромным желанием и благодарностью. Никого уговаривать не пришлось.

Кого еще хотели позвать? Велись переговоры с командами-участницами Мирового тура – с сербскими «Партизаном» и UB, «Лозанной» из Швейцарии. Эти клубы не смогли к нам приехать по одной простой причине: даты Суперкубка совпадали с Челленджером ФИБА 3х3. Для команд Мирового тура он в приоритете», – цитируют Фомина «Известия».

Суперкубок ЕКЛ пройдет в рамках форума «Россия – спортивная держава».

Источник: «Известия»
Баскетбол
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