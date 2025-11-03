Главный тренер сборной России по баскетболу Лукич возглавил «Ираклис»

Главный тренер сборной России по баскетболу Зоран Лукич возглавил «Ираклис». Соглашение с тренером рассчитано до конца сезона, сообщила пресс-служба команды.

54-летний специалист занимает должность главного тренера сборной России с октября 2021 года. До этого он руководил сербским клубом «Атлас», молодежной командой ЦСКА, «Пари Нижний Новгород», турецким «Банвитом», а также сборными Индии и юношеской командой России.

После 5 матчей «Ираклис» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Греции.