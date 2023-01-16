Главный тренер «Зенита» Паскуаль: «Должны были выигрывать»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль высказался о поражении команды от МБА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ (75:76).

«Должны были выигрывать, после 30 минут игры имели 13 очков преимущества, показывали отличный баскетбол, но затем позволили МБА забить несколько трехочковых и вернуться в игру», - приводит слова Паскуаля официальный сайт лиги.

Питерская команда потерпела пятое поражение в нынешнем сезоне и остается третьем месте в турнирной таблице. МБА прервал серию из трех поражений подряд и располагается на четвертой строчке.